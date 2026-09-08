Con il rientro dalle vacanze e la ripresa delle normali attività, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro lancia una nuova campagna di sensibilizzazione promossa dal Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “San Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme. Lo slogan scelto per l'iniziativa, “L’estate è finita... ma il bisogno di sangue no!”, punta a richiamare l'attenzione della cittadinanza su un tema cruciale come la carenza di risorse ematiche, particolarmente acuta al termine della stagione estiva.

I mesi estivi registrano infatti un fisiologico calo delle donazioni, a fronte di un fabbisogno ospedaliero che rimane costante e fondamentale. Il sangue è una risorsa preziosa e insostituibile che non può essere prodotta in laboratorio, la cui disponibilità dipende unicamente dalla generosità dei donatori. Ogni singola sacca raccolta è fondamentale non solo per far fronte alle emergenze di pronto soccorso e agli interventi chirurgici, ma anche per garantire la sopravvivenza e la qualità della vita di tanti pazienti oncologici, bambini e persone affette da patologie croniche come la talassemia, che necessitano di trasfusioni periodiche e continue.

Come sottolineato dal direttore del Centro Trasfusionale di Lamezia Terme, il dottor Giorgio Palmieri, il rientro dalle vacanze rappresenta il momento ideale per compiere un gesto concreto di grande valore civile e solidale. Donare il sangue richiede poco tempo, è una procedura del tutto sicura e indolore, ed è gestita da personale altamente qualificato con materiale monouso. Oltre a rappresentare un atto d'amore verso il prossimo, la donazione costituisce un'importante occasione di prevenzione per il donatore stesso, che viene sottoposto a un controllo gratuito e approfondito del proprio stato di salute attraverso le analisi di laboratorio eseguite ad ogni prelievo.

Si ricorda inoltre che per i lavoratori dipendenti la legge riconosce il diritto a una giornata di riposo retribuita. L’ASP di Catanzaro invita pertanto tutti i cittadini che possiedono i requisiti di idoneità a superare esitazioni o timori e a recarsi presso le strutture preposte per offrire il proprio contributo.

Le donazioni si effettuano presso il Centro Trasfusionale dell'Ospedale di Lamezia Terme dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 08:15 e le 11:15. La possibilità di donare è rivolta a tutti i soggetti idonei di età compresa tra i 18 e i 65 anni e con un peso corporeo superiore ai 50 chilogrammi.