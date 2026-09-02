Vallefiorita si prepara ad accogliere un importante appuntamento di informazione e sensibilità civica. Un gesto d’amore concreto per la salute dei nostri animali domestici e per il contrasto al fenomeno del randagismo nel nostro territorio

Venerdì 4 settembre 2026, a partire dalle 18:30, presso la Villa Comunale di Vallefiorita (CZ) si terrà il Convegno Cittadino "Sterilizzazione Canina", incentrato sul forte e chiaro messaggio guida: “Se li ami li sterilizzi”.

L’incontro intende offrire ai proprietari di animali e a tutti i cittadini risposte chiare, scientifiche e trasparenti sui benefici della sterilizzazione, superando dubbi, falsi miti e timori frequenti.

All'evento, aperto a tutti, prenderanno parte il sindaco Salvatore Megna – a testimonianza dell'attenzione dell'amministrazione verso la tutela del territorio e il benessere animale – e un medico veterinario che illustrerà gli aspetti sanitari, i vantaggi previsti per la salute dei cani e le corrette prassi da seguire.

L'iniziativa vede inoltre il supporto di realtà attive nel sociale e nella tutela degli animali, tra cui la Pro Loco di Vallefiorita e la LEAL (Lega Antivivisezionista).

Per chi desidera richiedere maggiori informazioni sull'appuntamento o sui temi trattati, sono a disposizione i seguenti contatti telefonici:

Rosy: 333 3877740

Teresa: 333 800 0755

Un'occasione preziosa per fare un passo in avanti verso una cultura del possesso responsabile e del rispetto profondo per i nostri fedeli compagni di vita.