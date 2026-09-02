AMC S.p.A. e US Catanzaro 1929 hanno siglato un accordo di partnership che prevede un servizio di trasporto dedicato per le formazioni giovanili della società giallorossa.

L’intesa, della durata di dieci mesi, accompagnerà nel corso della stagione le squadre Primavera, Under 15, Under 17 e Under 16 negli spostamenti legati ai rispettivi impegni sportivi. La partnership nasce dalla volontà di mettere a disposizione delle formazioni giovanili un servizio di mobilità dedicato, sostenendone le attività e accompagnandole negli spostamenti previsti nel corso della stagione.

Per Amc, l’accordo rappresenta l’opportunità di affiancare una realtà sportiva fortemente radicata nella città e di promuovere, attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni, una maggiore attenzione verso le modalità di spostamento collettive e sostenibili. «Il settore giovanile costituisce una parte fondamentale del percorso di crescita di una realtà sportiva e crediamo che il nostro contributo possa accompagnare i ragazzi non solo nei loro impegni sportivi, ma anche nel loro percorso di formazione come cittadini – dichiara il direttore generale di Amc, ing. Luca Brancaccio –. Incentivare fin da giovani l’utilizzo del trasporto pubblico locale significa promuovere una cultura della mobilità condivisa e responsabile, con benefici concreti per il territorio: dalla riduzione del traffico alla sostenibilità ambientale, fino alla tutela del bene comune. È una collaborazione che nasce nel segno della vicinanza al territorio, guarda al futuro delle nuove generazioni e promuove una cultura della mobilità sempre più consapevole e sostenibile».



«Siamo particolarmente soddisfatti di questa partnership con AMC perché mette al centro il nostro settore giovanile e le esigenze dei ragazzi che quotidianamente affrontano un percorso di crescita sportiva e personale – dichiara il direttore generale dell’US Catanzaro 1929, Nicola Bignotti –. Poter contare su un servizio di trasporto dedicato rappresenta un supporto concreto per le nostre formazioni e, allo stesso tempo, ci offre l’opportunità di promuovere tra i nostri giovani una cultura della mobilità sostenibile e responsabile. Crediamo fortemente nel valore delle collaborazioni con le realtà del territorio e ringraziamo AMC la sensibilità dimostrata e per aver scelto di accompagnare il nostro settore giovanile in questa stagione».

L’accordo rappresenta l’avvio di un percorso condiviso tra AMC e US Catanzaro, attraverso il quale lo sport diventa anche occasione per avvicinare le nuove generazioni a una mobilità più responsabile e attenta alle esigenze della comunità.