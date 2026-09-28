Ha 18 anni, studia all'ITTS Scalfaro e ha creato "Passa il bus": gli autobus di Catanzaro e di tutta la Calabria in tempo reale

Ha 18 anni, è di Catanzaro, studia all'ITTS "Ercolino Scalfaro" e ha risolto da solo un problema che conoscono tutti i pendolari calabresi. Danilo Tallarico è l'autore di Passa il bus (passailbus.it), il servizio gratuito che mostra su una mappa dove si trovano gli autobus del trasporto pubblico in servizio in tutta la regione, qual è la prossima fermata e quanto ritardo stanno accumulando.

L'idea nasce da una domanda che si sono fatti in tanti alla fermata: l'autobus è in ritardo, è già passato, o non arriverà proprio? I dati per rispondere esistevano già, pubblicati come open data dalla Regione Calabria, ma nessuno li aveva ancora trasformati in uno strumento semplice da consultare. A farlo è stato uno studente, senza finanziamenti e senza una società alle spalle.

Il servizio è disponibile in due modi. Dal browser del telefono o del computer, all'indirizzo mappa.passailbus.it, senza registrazione e senza installare nulla. Oppure con l'app per iPhone e iPad, già scaricabile dall'App Store. La versione per Android è in sviluppo e uscirà prossimamente.

Si cerca una linea o una fermata e si segue l'autobus sulla mappa. Per ogni fermata compaiono i prossimi passaggi, con l'orario previsto e l'eventuale anticipo o ritardo. Sulla mappa compaiono solo i mezzi che trasmettono davvero la loro posizione, presa dal servizio regionale e, per alcune linee, dai sistemi di bordo: nessuna posizione è stimata a partire dall'orario. Il servizio è gratuito, non usa cookie di profilazione e non contiene pubblicità.

In questi giorni Passa il bus si sta diffondendo rapidamente tra gli utenti del trasporto pubblico calabrese, con un forte aumento degli accessi.

Per restare aggiornati sulle novità, comprese le nuove linee coperte e l'uscita dell'app Android, si può seguire il profilo Instagram@passailbus.

Link: passailbus.it e mappa.passailbus.it

Instagram: @passailbus

Contatti: Danilo Tallarico, amministrazione@passailbus.it