A presiedere la celebrazione sarà l’Arcivescovo metropolita Monsignor Claudio Maniago. Il rito avrà inizio alle 17.30 nella Basilica “Maria SS. Immacolata”.

Oggi, domenica 1° novembre 2026, solennità di Tutti i Santi, i seminaristi Giuseppe Carioti e Sergio Schieppati riceveranno l’ordinazione diaconale a Catanzaro. A presiedere la celebrazione sarà l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, S.E. Mons. Claudio Maniago. Il rito avrà inizio alle 17.30 nella Basilica “Maria SS. Immacolata”.

Le parrocchie di Catanzaro e Olivadi

Giuseppe Carioti proviene dalla parrocchia “Mater Domini” di Catanzaro, Sergio Schieppati dalla parrocchia “Santa Maria delle Grazie di Olivadi”. Le due comunità e le famiglie dei seminaristi condividono l’annuncio dell’ordinazione con l’Arcivescovo, la Chiesa diocesana e il Pontificio Seminario Teologico Regionale «San Pio X».

Il gesto dell’ordinazione

Durante il rito, mons. Maniago imporrà le mani sul capo di ciascun seminarista e pronuncerà la preghiera consacratoria. Per Giuseppe e Sergio inizierà così il ministero diaconale, che si esprime nel servizio alla Parola, alla liturgia e alla carità.