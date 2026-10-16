Si è concluso il piano di interventi di cura, manutenzione e valorizzazione di Villa Margherita, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Fiorita, e sostenuto da un finanziamento regionale, per ridare dignità, sicurezza e vivibilità a uno dei luoghi simbolo della storia e dell’identità cittadina. L'Amministrazione ha scelto di operare mediante un insieme di azioni puntuali e diffuse per rianimare e curare l'intero parco. Tutte le statue presenti sono state restaurate minuziosamente, nel pieno rispetto dei vincoli della Soprintendenza, e valorizzate da un impianto di illuminazione dedicato. Contestualmente, è stata eseguita una verifica diagnostica e fitosanitaria sugli alberi monumentali attraverso strumentazione tomografica. L'intervento ha riguardato anche il risanamento dell'area polifunzionale, restituita alla fruizione pubblica per il gioco libero dei bambini, e dell'area dei "100 metri" che potrà ospitare momenti di aggregazione. Tra gli interventi di maggiore rilevo, figura inoltre il restauro conservativo della storica "vasca delle papere", luogo del cuore e dell'identità cittadina. Infine, l'esterno della casa del custode è stato riqualificato per trasformarsi in uno spazio fruibile nel verde che consentirà di darlo in concessione insieme con l’immobile, diventando volano di presenza giovanile a servizio degli studenti, dei ragazzi e delle famiglie. Non si è trattato di un'operazione generica su alcune aree, ma di scelte mirate che hanno consentito di rianimare e curare la villa. In un contesto storico vincolato, dove ogni pietra è stata trattata con cura artigianale, si restituisce alla cittadinanza un bene prezioso in tutta la sua bellezza, coniugando decoro, aggregazione giovanile e rispetto del patrimonio botanico.

L'iniziativa di domenica si svolgerà nel corso di un pomeriggio all'insegna della convivialità e dell'intrattenimento musicale, affiancato dalle attività promozionali e di aggregazione del progetto DesTEENazione. Il programma prevede laboratori di percussioni per ragazzi, momenti musicali con la chitarra a partecipazione libera, il laboratorio di pittura con tele e colori e il cruciverba DesTEENazione dedicato al progetto, alle emozioni e ai desideri. I giovani potranno lasciare proposte e suggerimenti presso la panchina delle idee, partecipare al tiro al bersaglio o confrontarsi attraverso il semaforo delle emozioni, articolato in tre cartelloni dedicati alla condivisione di pensieri legati a felicità, indifferenza o tristezza. Saranno inoltre allestite postazioni informative per promuovere e presentare lo Spazio Multifunzionale e lo Spazio Ascolto.