Titolare della concessionaria BMW Motorrad e proprietario del "Twist" a Lido, si è spento a 70 anni dopo una lunga malattia. Lunedì i funerali all'Immacolata

Lutto nel mondo dell'imprenditoria catanzarese. Si è spento sabato, all'età di 70 anni dopo una lunga malattia, Franco Barletta, figura di punta del commercio e del settore automobilistico della città, conosciuto e stimato da tutti.

Barletta era il titolare della storica concessionaria BMW Motorrad di Catanzaro, punto di riferimento per generazioni di appassionati delle due ruote, ed era anche il proprietario del Twist, noto e frequentato locale della marina di Catanzaro Lido.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Infinity. I funerali si terranno lunedì 5 ottobre alle ore 16:00 presso la Basilica dell’Immacolata.