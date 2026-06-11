Il 12 giugno 2026 alle 10:30 la sala Sintonia, in Via Reillo, 6 - a Lamezia Terme ospiterà la conferenza stampa durante la quale saranno resi pubblici i dati di “Azzardo patologico e usura” e presentata l’alleanza tra Fondazioni Antiusura e Coordinamento Mettiamoci in Gioco Calabria che lavorano al contrasto al gioco d’azzardo patologico. Cifre che si traducono in dipendenza, economia malata e, appunto, usura.

Intervengono:

  • Don Giacomo Panizza, presidente Comunità Progetto Sud,
  • Roberto Gatto, coordinatore Mettiamoci in Gioco Calabria,
  • Roberto Enrico Bartletta, presidente Fondazione Antiusura San Matteo Apostolo di Cassano allo Jonio.

Il report che sarà presentato è curato da: CNCA Calabria, Mettiamoci in gioco, Fondazione antiusura Calabria, Comunità Progetto Sud.