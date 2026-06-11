La conferenza stampa si svolgerà il 12 giugno a Lamezia Terme. Sarà inoltre presentata l’alleanza tra fondazioni antiusura e coordinamento mettiamoci in gioco
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Il 12 giugno 2026 alle 10:30 la sala Sintonia, in Via Reillo, 6 - a Lamezia Terme ospiterà la conferenza stampa durante la quale saranno resi pubblici i dati di “Azzardo patologico e usura” e presentata l’alleanza tra Fondazioni Antiusura e Coordinamento Mettiamoci in Gioco Calabria che lavorano al contrasto al gioco d’azzardo patologico. Cifre che si traducono in dipendenza, economia malata e, appunto, usura.
Intervengono:
- Don Giacomo Panizza, presidente Comunità Progetto Sud,
- Roberto Gatto, coordinatore Mettiamoci in Gioco Calabria,
- Roberto Enrico Bartletta, presidente Fondazione Antiusura San Matteo Apostolo di Cassano allo Jonio.
Il report che sarà presentato è curato da: CNCA Calabria, Mettiamoci in gioco, Fondazione antiusura Calabria, Comunità Progetto Sud.