La conferenza stampa si svolgerà il 12 giugno a Lamezia Terme. Sarà inoltre presentata l’alleanza tra fondazioni antiusura e coordinamento mettiamoci in gioco

Il 12 giugno 2026 alle 10:30 la sala Sintonia, in Via Reillo, 6 - a Lamezia Terme ospiterà la conferenza stampa durante la quale saranno resi pubblici i dati di “Azzardo patologico e usura” e presentata l’alleanza tra Fondazioni Antiusura e Coordinamento Mettiamoci in Gioco Calabria che lavorano al contrasto al gioco d’azzardo patologico. Cifre che si traducono in dipendenza, economia malata e, appunto, usura.

Intervengono:

Don Giacomo Panizza, presidente Comunità Progetto Sud,

presidente Comunità Progetto Sud, Roberto Gatto, coordinatore Mettiamoci in Gioco Calabria,

coordinatore Mettiamoci in Gioco Calabria, Roberto Enrico Bartletta, presidente Fondazione Antiusura San Matteo Apostolo di Cassano allo Jonio.

Il report che sarà presentato è curato da: CNCA Calabria, Mettiamoci in gioco, Fondazione antiusura Calabria, Comunità Progetto Sud.