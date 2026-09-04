Dopo tre anni alla guida del Nucleo Operativo e Radiomobile, l'Ufficiale si trasferisce in Alto Adige. Tante le operazioni portate a termine e le iniziative sulla legalità con gli studenti del capoluogo

Cambiamento al vertice del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Catanzaro. Nella giornata odierna, il Capitano Andrea Flebus ha lasciato il comando del NOR per apprestarsi ad assumere il nuovo e prestigioso incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Vipiteno, in provincia di Bolzano.

Nel triennio trascorso nel capoluogo calabrese, l'Ufficiale ha diretto in prima persona numerose attività investigative, in particolare nei settori del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati contro la persona e il patrimonio. Significativo anche il suo impegno nei servizi straordinari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sia a Catanzaro che nelle aree limitrofe.

Oltre al lavoro operativo e al ruolo di punto di riferimento per i propri militari, il Capitano Flebus si è distinto per la vicinanza alla comunità locale e al mondo della scuola. Nell'ambito dei cicli di conferenze dedicati alla "Cultura della Legalità" promossi dal Comando Provinciale, ha incontrato migliaia di studenti degli istituti scolastici della provincia, affrontando temi di stretta attualità come la sicurezza stradale, la prevenzione del bullismo e i rischi legati all'abuso di alcol e droga.

Al Capitano Flebus vanno il ringraziamento per il lavoro svolto sul territorio e gli auguri della scala gerarchica e della collettività per il nuovo percorso professionale.