Il Settore attività economiche di Palazzo De Nobili ha aperto i termini per la formazione della graduatoria destinata al commercio ambulante in occasione delle gare interne della Serie B. Domande entro il 27 settembre esclusivamente via Pec

Il Settore Attività economiche, SUAP, Turismo e Transizione al Digitale ha pubblicato l’avviso per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione temporanea di 10 posteggi, destinati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche nelle vicinanze dello stadio Ceravolo, limitatamente alle giornate di campionato 2026-2027 di serie "В", che prevedono la disputa delle partite casalinghe dell’US Catanzaro.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 23:59 del 27 settembre 2026 esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: attivita-economiche-suap@certificata.comune.catanzaro.it

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare la seguente dicitura “Assegnazione temporanea di posteggio Stadio Comunale Nicola Ceravolo 2026/2027”.

Non sono ammesse altre modalità di spedizione della domanda.

Le domande inviate oltre il termine delle ore 23.59 del 27.09.2026 non produrranno alcun effetto e saranno considerate irricevibili. Tutte le comunicazioni tra Comune e Operatore avverranno esclusivamente a mezzo PEC.

L’avviso nella sua interezza, così come la modulistica, la planimetria e ogni altra informazione utile sono consultabili e/o scaricabili al seguente indirizzo link: https://old.comune.catanzaro.it/bando/avviso-pubblico-per-lassegnazione-tremporanea-di-n-10-dieci-posteggi-finalizzati-allo-svolgimento-del-commercio-ambulante-su-aree-pubbliche-nelle-aree-limitrofe-lo-stadio-comunale-nicola-ceravol/