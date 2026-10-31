Intervento da 85mila euro per fermare le infiltrazioni d’acqua e restituire decoro e funzionalità alla struttura

Un intervento da 85mila euro per fermare le infiltrazioni d’acqua e restituire decoro e funzionalità alla sede del Commissariato di Polizia in via Carlo Pisacane della città di Catanzaro. Sono stati consegnati i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile di proprietà della Provincia di Catanzaro, con l’obiettivo di risolvere le criticità e migliorare le condizioni complessive della struttura.

Questa mattina, che segna l’avvio del restyling, erano presenti il sottosegretario Wanda Ferro, il questore Giuseppe Linares, l’assessore regionale Antonio Montuoro e il presidente della Provincia Amedeo Mormile. L’intervento è il frutto di una proficua sinergia istituzionale. I dettagli del progetto sono stati illustrati dall’ingegnere Eugenio Costanzo.

I lavori interesseranno innanzitutto il tetto, che sarà rifatto per impedire all’acqua di penetrare nei locali sottostanti e garantire una migliore protezione dell’edificio. Previsti anche l’isolamento termico, il rinnovo delle facciate esterne e la sistemazione degli infissi, con particolare attenzione alle parti metalliche.

Un’operazione che punta a preservare l’immobile provinciale e a garantire ambienti più decorosi e funzionali a un presidio importante per la sicurezza del territorio in un’area strategica della città di Catanzaro. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine di dicembre.