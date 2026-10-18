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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

FALERNA, AUTOTRASPORTATORI BLOCCANO LO SVINCOLO A2

18 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
Il caso

Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp: «Necessario incrementare l’apparato di controllo»

Il rappresentante sindacale dichiara improcrastinabile un intervento legislativo: «Impedire la concessione di misure alternative alla detenzione per quei soggetti dediti ad atti violenti»
Redazione
Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp:\u00A0«Necessario incrementare l’apparato di controllo»\n
La stretta

Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde

Vietato lasciarli esposti al sole tra le 11 e le 18 senza adeguata protezione. Previste sanzioni fino a 500 euro e controlli affidati a Polizia Locale, Forze dell'Ordine e Servizio Veterinario.
Redazione
Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde\n
ambiente

Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Redazione
Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione\n
caos in strada

Presidio sulla A2, gli autotrasportatori bloccano lo svincolo di Falerna 

VIDEO Caos all'uscita autostradale dove da giorni prosegue la protesta contro il caro carburante
redazione
Presidio sulla A2, gli autotrasportatori bloccano lo svincolo di Falerna\u00A0\n

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Società

Borgia insignita del titolo onorifico di città

18 ottobre 2026
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Borgia insignita del titolo onorifico di città
Cronaca

Blocco autotrasportatori, una crisi che non può aspettare

18 ottobre 2026
Ore 11:47
Blocco autotrasportatori, una crisi che non può aspettare
la voce del popolo

Arci Calabria: dalla piazza di Roma la lezione degli studenti. Solidarietà ai giovani di UGS aggrediti a Lamezia Terme, contro ogni fascismo 

Bressi: «Arci Calabria sarà sempre al fianco di chi scende in piazza e sarà sempre, senza ambiguità e senza zone grigie, contro ogni forma di fascismo»
redazione
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L’incontro

Autotrasportatori dal prefetto di Catanzaro: «Ha promesso che informerà il Governo. La nostra protesta continua»

Una federazione di Fedralog convocata in Prefettura questa mattina. Il coordinatore regionale Pansini: «Se non avremo riscontri andremo a Roma»
Redazione Cronaca
Autotrasportatori dal prefetto di Catanzaro: «Ha promesso che informerà il Governo. La nostra protesta continua»\n
Regione mobilitata

Autotrasportatori fermi, Fedralog convocata dalla Prefettura di Catanzaro: in mattinata l’incontro

Oggi la seconda giornata di protesta in tutta la Calabria. Quindici i presidi che hanno inevitabilmente provocato disagi e rallentamenti
Redazione Cronaca
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L’intervista

Delitto Aversa a Lamezia, il figlio Walter: «Sulla morte dei miei genitori la verità non è mai emersa, troppi depistaggi»

«Cosche e zona grigia decisero che mio padre andava fermato». Il poliziotto e la moglie furono uccisi a Lamezia nel 1992: ai microfoni di LaC On Air il figlio Walter riapre le ferite di una vicenda giudiziaria controversa e ricorda le indagini sulle cosche, sul delitto dei netturbini e i condizionamenti mafiosi al Comune

Alessia Truzzolillo
Delitto Aversa a Lamezia, il figlio Walter: «Sulla morte dei miei genitori la verità non è mai emersa, troppi depistaggi»
Scena da film

Catanzaro, fuga folle sul lungomare e poi la colluttazione sulla spiaggia: tre poliziotti feriti

Inseguimento ad alta velocità nel quartiere Lido dopo una segnalazione legata ad alcuni furti. Il conducente ha abbandonato l’auto tentando di scappare a piedi sulla spiaggia, ma è stato raggiunto e arrestato
Redazione Cronaca
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Il punto

Traffico aereo in tilt, cancellazioni e ritardi fino a 4 ore in tutti gli scali calabresi

Un'anomalia nella rete nazionale di trasmissione dati per il controllo aereo riduce del 50% la capacità operativa. Collegamenti soppressi per Pisa, Bergamo e Bologna, partenze rinviate anche di diverse ore. Enav avverte: «La capacità di gestione del traffico aereo è al momento ridotta di circa il 50%»
Redazione
Traffico aereo in tilt, cancellazioni e ritardi\u00A0fino a 4 ore in tutti gli scali calabresi
Il furto

Rubano carburante da un mezzo impegnato nei lavori della nuova Ss 106: tre denunce nel Catanzarese

L’intervento dei carabinieri della Compagnia di Sellia Marina è scattato dopo una segnalazione di movimenti sospetti in un cantiere nel territorio di Belcastro. Il materiale recuperato è stato restituito all’avente diritto
Redazione Cronaca
Rubano\u00A0carburante da un mezzo impegnato nei lavori della nuova Ss 106: tre denunce nel Catanzarese\n
Mobilitazione dei tir

A Lamezia il cuore della protesta degli autotrasportatori, attesi in giornata sessanta mezzi

Il presidio lungo la strada statale 280 a pochi passi dalla rotonda che conduce all’aeroporto: «Sarà una manifestazione pacifica, speriamo che possa arrivare qualche rappresentante istituzionale per un dialogo costruttivo»
Luana Costa
A Lamezia il cuore della protesta degli autotrasportatori, attesi in giornata sessanta mezzi\n
Nel Catanzarese

Anche a San Floro la protesta degli autotrasportatori: «Tardiva la convocazione al ministero il 27 ottobre, per noi 10 giorni sono vitali»

Il presidio allestito già da questa notte. Presente anche Domenico Notaro, presidente di Fedralog: «Sono fiducioso, vedo che qualcosa si sta muovendo». Attese nuove adesioni alla mobilitazione
Luana Costa
Anche a San Floro la protesta degli autotrasportatori: «Tardiva la convocazione al ministero il 27 ottobre, per noi 10 giorni sono vitali»\n
l'attacco

Crisi carburante in Calabria, l’appello delle Misericordie: «Corsia preferenziale e riserve garantite per i mezzi di soccorso, a rischio il servizio di emergenza»

A lanciare un appello urgente alle istituzioni regionali, alle Prefetture e ai gestori della rete distributiva è Antonio Tavella, presidente della Federazione calabrese
redazione
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Il lutto

È morta la mamma di Franco Gariano, il cordoglio e la vicinanza del network LaC

I funerali della signora Vincenzina Maida si svolgeranno domani. A tutta la famiglia l’abbraccio dell’editore Domenico Maduli e tutta la nostra redazione

Redazione Cronaca
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L’incontro

Donne e ’ndrangheta, a Catanzaro un confronto sulla complessità del ruolo femminile nelle mafie

Domani alle 15.30 il talk promosso dall’Anm all’Istituto “E. Scalfaro”: magistrati e rappresentanti delle istituzioni a confronto su donne, minori, tutela di chi rompe il patto familiare e garanzie nei maxi processi
Redazione Cronaca
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Mobilitazione generale

Autotrasporto, diciassette presidi nella mappa della Calabria: cinque punti indicati nel territorio cosentino

Dal nodo Sibari-Frascineto alla statale 18, fino a Montalto, San Lucido e Guardia Piemontese: le località riportate nel documento della categoria
Redazione
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L’inchiesta

Social card, i padroni della droga a Cortale tra debiti e minacce: «Se non paghi non lavori più, ti abbasso la serranda»

I debitori costretti a ricorrere a prestiti e carte di credito, gli esercenti minacciati di non poter più lavorare e le ritorsioni prospettate anche contro i familiari: così venivano recuperati i crediti, tra intimidazioni e minacce di violenza fisica
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Lotta alle droghe

Taverna, nervosi ad un controllo stradale: i Carabinieri gli scoprono hashish in auto e panetti a casa

Obbligo di dimora per il giovane e segnalazione alla prefettura di Catanzaro per la sua convivente assuntrice

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Nas in azione nella Presila catanzarese: sotto sequestro alimenti e prodotti cosmetici in laboratorio abusivo

Sanzioni amministrative e sequestro di locale e materiale per un 65enne che lavorava in totale assenza di controlli

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Le card del reddito di cittadinanza come garanzia per pagare la droga, il sequestro e la paura degli indagati: «Ho ricevuto visite»

Le intercettazioni svelano le preoccupazioni degli indagati dopo i controlli e la domanda dal carcere di Aurelio Rocco Petrilli: «Il reddito l’hanno tolto?». Il sussidio statale al centro dei rapporti economici tra pusher e acquirenti nell’inchiesta “Social Card” della Dda di Catanzaro
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Un’auto, per motivi ancora in fase di accertamento, si è capovolta, facendo finire il conducente sull’asfalto
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