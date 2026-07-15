Il Comando di Polizia Locale integra l'ordinanza per i giorni 15 e 16 luglio. Oltre agli stalli già previsti in piazza Garibaldi, arrivano nuovi posti riservati e deroghe al transito in via Spasari e via Jannoni per garantire l’accessibilità

In occasione delle solenni festività in onore del patrono San Vitaliano – che prevedono l'attivazione dell'isola pedonale su Corso Mazzini nei giorni 15 e 16 luglio – il Comune di Catanzaro e il Comando di Polizia Locale hanno messo a punto un piano di viabilità e sosta dedicato alle persone con disabilità, potenziando i servizi inizialmente previsti per garantire a tutti di poter partecipare agli eventi in sicurezza.

I parcheggi in Piazza Garibaldi

Come già annunciato, nell'area di piazza G. Garibaldi (antistante il Complesso Monumentale del San Giovanni) è stata riservata una decina di parcheggi appositamente dedicati ai veicoli che accompagnano le persone con disabilità obbligate all’uso della carrozzella.

La nuova integrazione: più posti e deroghe al transito

Per andare ulteriormente incontro alle esigenze dei cittadini e dei visitatori con difficoltà motorie, la Polizia Locale ha integrato l'ordinanza originale, individuando nuove aree di sosta e consentendo il transito in alcune zone altrimenti interdette.

Nello specifico, il nuovo provvedimento prevede il divieto di sosta con zona rimozione in Via Spasari e in Via Jannoni (sul lato sinistro, adiacente all'istituto bancario Intesa Sanpaolo), al fine di liberare gli spazi necessari.

Nelle stesse vie, dalle ore 17:00 alle ore 01:00, sarà consentito il transito e la sosta ai portatori di handicap muniti di regolare tesserino in corso di validità, secondo le seguenti modalità di circolazione:

Via Spasari: accesso consentito da Via Raffaelli/Via Spasari; uscita da Via Spasari – Corso Mazzini – Traversa P. Galluppi.

Via Jannoni (lato sinistro adiacente all'istituto Sanpaolo): accesso consentito da Via Sensales – Via G. Veraldi – Discesa Jannoni – Via Jannoni; uscita da Piazza Grimaldi – Via Menniti Ippolito.