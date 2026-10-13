I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Catanzaro, nel fine settimana, hanno denunciato un 50enne di Gimigliano per coltivazione di stupefacenti.

I militari, durante uno dei numerosi servizi di controllo del territorio, avevano notato delle strane piante svettare da un giardino di un’abitazione privata.

Sospettando che quelle foglie fossero di piante di marijuana, hanno deciso di effettuare una perquisizione per la ricerca di sostanze stupefacenti. Appena entrati, la loro attenzione è sembrata essere confermata da un forte odore di marijuana proveniente dal giardino e diffuso in tutta la casa. Non è stato difficile per i Carabinieri recarsi nel giardino e trovare, tra ortaggi e piante verdi, quattro arbusti di

circa tre metri di altezza, con infiorescenze di marijuana.

L’uomo, che ha cercato di alleggerire la sua posizione spiegando ai militari di coltivarle per uso personale, è stato comunque deferito alla Procura della Repubblica di Catanzaro.

Le piante, dalle quali sarebbe stato possibile ricavare molte dosi di stupefacente, sono state estirpate e distrutte, previa campionatura e sequestro di porzioni delle stesse per i successivi accertamenti di rito.