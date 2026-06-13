Durante le verifiche su sicurezza, contratti e documentazione aziendale è emersa la presenza di un lavoratore in nero. Disposta la sospensione provvisoria dell’attività

Un lavoratore in nero, un 19enne, è stato scoperto dai carabinieri durante un controllo in un’azienda specializzata nella lavorazione dei metalli a Simeri Crichi, nel Catanzarese. L’attività è stata sospesa in via provvisoria e sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 6.400 euro.

L’ispezione è stata effettuata dai militari della Stazione Carabinieri di Simeri Crichi, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (Nil) di Catanzaro, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto del lavoro sommerso.

I carabinieri hanno verificato i locali dell’azienda, costituiti da un’area esterna di lavorazione e da due capannoni adibiti a officina e uffici, identificando i dieci lavoratori presenti, tra i quali figurava anche un tirocinante. Dagli accertamenti è emerso che uno degli addetti, un giovane di 19 anni, era impiegato senza regolare assunzione. Il lavoratore è stato allontanato in via precauzionale dal luogo di lavoro.

Oltre alla sospensione dell’attività, al titolare è stata notificata una diffida per la regolarizzazione della posizione lavorativa. La ripresa dell’attività sarà subordinata all’adempimento delle prescrizioni previste dalla normativa e all’esito degli ulteriori approfondimenti sulla documentazione acquisita.

I controlli riguardano, tra l’altro, il Libro Unico del Lavoro, la tracciabilità delle retribuzioni, i contratti, la documentazione relativa al tirocinante, gli attestati sulla sicurezza, la sorveglianza sanitaria e le autorizzazioni relative al sistema di videosorveglianza.

L’operazione, spiegano i carabinieri, conferma l’attenzione dell’Arma verso un settore particolarmente esposto ai rischi infortunistici. I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale per garantire il rispetto delle norme a tutela della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.