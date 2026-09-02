A causa dell’incidente ha riportato una lesione al fegato. La Procura nel frattempo ha aperto un fascicolo per appurare la dinamica del drammatico incidente
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Il piccolo Enea è stato dimesso e nei giorni scorsi ha fatto rientro a Borgia. Sta meglio il bimbo di quattro anni che ad inizio agosto è stato accidentalmente investito riportando una grave lesione al fegato.
L’episodio è avvenuto nei pressi dell’abitazione di famiglia, il padre alla guida dell’auto lo ha colpito durante una manovra. Il bambino è stato inizialmente trasportato nel reparto di chirurgia pediatrica dell’Annunziata di Cosenza per poi essere trasferito al Bambino Gesù di Roma. All’istituto pediatrico romano, Enea è rimasto fino a qualche giorno fa. Le sue condizioni erano già migliorate a fine agosto.
La Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo d’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente. Si indaga per il reato di lesioni, l’automobile è stata posta sotto sequestro.