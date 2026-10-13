Deferimento e ammende per le tre ditte appaltatrici da parte dell’Arma di Catanzaro e la stazione di Soveria Mannelli in particolare

La salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori e il rigoroso rispetto delle

normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano una priorità strategica per l'Arma dei Carabinieri. Su specifico input del Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro e del Comando Gruppo di Lamezia Terme, i Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli hanno promosso ed eseguito un'incisiva attività straordinaria di controllo.

L'operazione, condotta in stretta sinergia con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) e con il personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.) di Catanzaro, si è concentrata presso il cantiere per la realizzazione della strada di collegamento tra la Superstrada dei "Due Mari" e del "Medio Savuto", in località Iunci del Comune di Decollatura (CZ).

All'esito degli accertamenti ispettivi, sono state riscontrate gravi carenze ed omissioni relative all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).

In particolare mancanza di dispositivi anti-caduta e imbracature: È stata accertata la mancata predisposizione di adeguate barriere di protezione e l'assenza di idonee imbracature per prevenire il rischio di cadute dall'alto.

Carenze nei documenti e nei controlli di sicurezza: Riscontrata la mancata elaborazione ed esibizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), unitamente all'omessa verifica delle condizioni di sicurezza e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Irregolarità nei ponteggi: Sono state rilevate impalcature allestite in modo non conforme e con la presenza di pericolosi vuoti.

A seguito delle irregolarità emerse, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria i legali rappresentanti delle tre ditte impegnate nei lavori che sono state altresì attinte da ammende per un importo totale di oltre 12.000 euro.

Considerata la gravità delle inadempienze sotto il profilo della sicurezza, è stata altresì disposta la sospensione immediata dei lavori e delle attività imprenditoriali nel cantiere.

L'operazione testimonia il costante e prioritario impegno dell'Arma dei Carabinieri e degli organi di vigilanza territoriali nel garantire che le grandi e piccole opere pubbliche vengano realizzate nel pieno rispetto delle norme a tutela della vita e della salute dei lavoratori.