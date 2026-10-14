Un’auto, per motivi ancora in fase di accertamento, si è capovolta, facendo finire il conducente sull’asfalto

Incidente stradale all’incrocio tra via Lucrezia della Valle e viale Cassiodoro, dove un’auto, per motivi ancora in fase di accertamento, si è capovolta, facendo finire il conducente sull’asfalto. Immediato l’intervento dei soccorsi, mentre numerosi automobilisti si sono fermati per osservare quanto accaduto. Sul posto sono giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.