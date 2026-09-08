La statale 106 Jonica è temporaneamente chiusa al chilometro 193,080, a Simeri Crichi (Cosenza) a causa di un incidente fra tre veicoli. Le deviazioni vengono segnalate sul posto, dove sono presenti le squadre Anas, i Vigili del fuoco e i Carabinieri per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

+++Aggiornamento+++

Dalle 11.30, la circolazione è tornata regolare lungo la ss 106.