«Abbiamo un avanzo di amministrazione tra i più alti d’Italia, 300 milioni di euro, a dimostrazione del fatto che questa regione è stata governata con grande attenzione verso la sostenibilità dei conti». Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, commentando il giudizio di parificazione del rendiconto regionale.

La sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, a conclusione della Camera di Consiglio, ha parificato il bilancio della Regione. Il dispositivo ha accertato la presenza di errori materiali prescrivendo dunque all’amministrazione regionale di procedere con specifica ed ulteriore delibera di giunta integrativa nella rettifica.

Occhiuto ha evidenziato come «sui diversi ambiti trattati dalla Corte dei Conti ogni anno è un po' meglio. Nel senso che la Corte dei Conti per lavoro, per statuto deve evidenziare le criticità ma ogni anno oltre alle ombre evidenzia anche crescenti luci. Questo ci è di stimolo per andare avanti con maggiore impegno e determinazione».