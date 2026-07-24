L’ordinanza sarà in vigore, a partire da lunedì 27 luglio, dalle ore 23 alle 5 e resterà attiva fino a fine intervento

A partire da lunedì 27 luglio 2026 scatta il divieto di transito in Via Passo dell’Agrifoglio a Catanzaro per consentire un intervento urgente sulla rete fognaria comunale. Lo dispone l’Ordinanza del 22 luglio emessa dal Comandante della Polizia Locale, a seguito della richiesta del Settore Gestione del Territorio .

Il divieto di transito veicolare riguarderà il tratto di Via Passo dell’Agrifoglio compreso tra il civico 29 e l’intersezione con Via dei Garofani. L’ordinanza sarà in vigore dalle ore 23:00 alle ore 05:00 e resterà attiva fino a fine intervento, presumibilmente entro il 30 luglio 2026.