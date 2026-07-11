Serrande abbassate e tanta rabbia tra i cittadini. L'avvio dei lavori di ristrutturazione all'ufficio postale di via Marco Claudio Marcello ha innescato una pesante ondata di proteste a Montepaone Lido. La decisione di chiudere totalmente la sede per circa un mese, da fine giugno fino al prossimo 25 luglio, ha di fatto privato la delegazione marina del suo unico sportello pubblico proprio nel momento di picco della stagione balneare, quando la popolazione locale aumenta a dismisura per l'arrivo degli emigrati di ritorno e di centinaia di villeggianti.

Il digital divide frena la terza età e crea barriere sociali

A complicare drammaticamente lo scenario si aggiunge il fattore tecnologico. Per moltissimi anziani del posto, l'ufficio postale non rappresenta solo un luogo fisico, ma l'unico strumento per gestire la propria quotidianità finanziaria.

L'alternativa teorica dei pagamenti digitali tramite app o home banking si scontra infatti con un radicato divario digitale: la scarsa familiarità con smartphone e pagamenti online rende queste procedure inaccessibili per la terza età. La mancanza di autonomia e l'impossibilità di operare sul web creano una vera e propria barriera sociale, che amplifica il senso di isolamento e costringe i pensionati a dipendere da terzi anche solo per pagare una bolletta della luce o ritirare la pensione.

Emergenza servizi, stop ai prelievi e danni all'economia

La scelta della tempistica resta il fulcro delle lamentele di residenti e commercianti. Con l’aumento delle presenze estive, la chiusura dell'ufficio sta paralizzando le normali attività quotidiane, dalla gestione dei risparmi alla spedizione dei pacchi.

A peggiorare la situazione si aggiunge la mancanza dello sportello e le disfunzioni temporanee del servizio ATM Postamat. Tali blocchi lasciano l'utenza e i turisti senza possibilità di prelevare contanti in loco, arrecando un pesante danno d'immagine ed economico a tutte le attività commerciali del territorio.

Il dramma degli spostamenti e l'insufficienza delle alternative

I disagi logistici si sommano a quelli tecnologici e climatici. Gli anziani, molti dei quali privi di mezzo proprio o impossibilitati a guidare, si trovano improvvisamente isolati. Spostarsi di diversi chilometri sotto le temperature torride di queste settimane rappresenta un rischio concreto per la salute.

La pianificazione dei lavori nel mese di luglio costringe ora l'utenza a spostarsi verso i centri limitrofi, congestionando gli uffici di Soverato e Davoli Marina. Anche l'alternativa interna del comune, ovvero l'ufficio di Montepaone Superiore, non è assolutamente in grado di assorbire il carico di lavoro stagionale: la sede in collina è infatti attiva per soli tre giorni a settimana, una riduzione che sta già generando code insostenibili e lunghissimi tempi di attesa. La voce del territorio è ben riassunta da Rosa, 77 anni, pensionata residente a Montepaone Lido:

«È una vergogna. Io con internet e il telefono non ci so fare, ho bisogno dello sportello e delle persone per gestire i miei soldi e pagare le mie cose. Non guido e anche per prendere semplicemente la pensione dovrei salire in paese o andare a Soverato. Tutto questo è umiliante».

Le soluzioni richieste dalla comunità

Di fronte a una totale mancanza di programmazione estiva, i residenti si sono mobilitati per chiedere alle autorità competenti tre interventi urgenti di mitigazione:

Potenziamento degli uffici limitrofi: L'estensione immediata dell'orario di apertura dell'ufficio di Montepaone Superiore a sei giorni su sette per tutta la durata del cantiere.

Presidio mobile sul posto: L'installazione straordinaria di un ufficio mobile temporaneo (container o sportello attrezzato) a Montepaone Lido per garantire i prelievi e i servizi minimi essenziali.

Tutela delle stagioni turistiche: Il divieto assoluto, per il futuro, di autorizzare interventi di manutenzione programmata nei mesi di luglio e agosto nelle località costiere e a forte afflusso turistico.

La protesta è ormai aperta e i cittadini non hanno intenzione di fare un passo indietro. Nei prossimi giorni si capirà se le richieste per il presidio mobile e il potenziamento degli uffici limitrofi verranno accolte per dare un po' di respiro alla popolazione. Nel frattempo, la situazione resta critica e i riflettori rimangono accesi su via Marco Claudio Marcello: la comunità esige risposte rapide e fatti concreti prima che l'estate scivoli via tra code chilometriche e disagi intollerabili.