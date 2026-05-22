“La CGIL Calabria esprime vicinanza alle famiglie e profondo cordoglio per le due nuove morti sul lavoro avvenute nella nostra regione. Ieri è respirato all'ospedale di Catanzaro l'operaio Domenico Vescio , vittima di un grave incidente nei giorni scorsi a Fuscaldo, e nelle stesse ora è venuto a mancare a Monterosso un altro operaio di 63 anni.

A nemmeno due giorni dalla marcia silenziosa contro le morti bianche che abbiamo tenuto con gli altri sindacati confederali a Catanzaro , il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. E purtroppo se non si mette mano al sistema, tragedie come queste continueranno ad accadere. Le ragioni sono da ritrovarsi, infatti, in un sistema che continua a mettere il profitto davanti alla vita delle persone, che considera la sicurezza un costo da tagliare ei lavoratori numeri sacrificabili dentro la giungla degli appalti e dei subappalti.

La Calabria conosce bene questa realtà: precarietà, lavoro povero, ricatti occupazionali, dumping contrattuale e appalti costruiti sul massimo ribasso producono condizioni insostenibili e alimentano un modello che troppo spesso genera sfruttamento e vittime.

Per questo la CGIL Calabria rilancia con ancora maggiore determinazione la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sugli appalti. Una battaglia di civiltà che punta a cancellare la logica del massimo ribasso, a rafforzare controlli e responsabilità lungo tutta la catena degli appalti e dei subappalti, a garantire trasparenza, legalità, piena applicazione dei contratti, diritti, formazione e sicurezza.