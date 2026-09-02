L’episodio è accaduto al largo di Isola Capo Rizzuto dove la motovedetta è intervenuta in soccorso dei malcapitati

Prosegue senza sosta l’attività della Sezione Operativa Navale di Crotone nell’ambito del dispositivo di Polizia del Mare, finalizzato a garantire la legalità lungo il litorale jonico.

Nel corso del servizio di pattugliamento delle acque antistanti Isola di Capo Rizzuto, disposto dal Reparto Aeronavale Calabria, una motovedetta della Sezione Operativa Navale di Crotone, nel corso di un controllo di polizia è intervenuta in soccorso di un natante che imbarcava acqua, successivamente ribaltatosi.

L’allarme è stato lanciato direttamente dalle sette persone presenti a bordo che, con l’unità pericolosamente piena d’acqua, attiravano l'attenzione dei militari della vedetta, richiedendo urgente soccorso. Momenti concitati nel corso dei quali due persone tra loro, prese dal panico, si sono lanciate in acqua. La situazione di concreto ed

imminente pericolo è stata risolta grazie al tempestivo intervento dei militari che hanno in breve tempo tratto in salvo e messo in sicurezza tutti gli occupanti, successivamente trasportati a bordo della motovedetta del Guardia di Finanza e fatti sbarcare nel porto di Le Castella (KR).

L’episodio conferma l’efficacia del dispositivo di Polizia del Mare assicurato quotidianamente dalla Guardia di Finanza, che garantisce una presenza operativa costante lungo le coste non solo per il contrasto ai traffici illeciti, agli illeciti economico-finanziari e alle violazioni in materia di demanio marittimo, ma anche quale presidio di

sicurezza per i cittadini e per tutti coloro che vivono il mare.

Le unità navali del Reparto Aeronavale Calabria continueranno ad assicurare un’attività di vigilanza capillare nel prosieguo della stagione estiva sull’intero tratto costiero di competenza, sempre pronta a intervenire per tutelare la legalità e la sicurezza della navigazione.