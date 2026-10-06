L’uomo è risultato già noto alle Forze dell’Ordine e quindi deferito alla Procura della Repubblica

Nella notte tra sabato e domenica scorsi i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina hanno condotto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio lungo la Strada Statale 106.

I militari dell’Aliquota Radiomobile impegnati in un posto di controllo hanno fermato un 40enne, già noto alle Forze dell’Ordine, alla guida della propria autovettura, che è stato sottoposto agli accertamenti con etilometro, l’uomo è risultato guidare con un tasso alcolemico pari a 1,33 g/l, valore ampiamente superiore ai limiti prescritti dal Codice della Strada.

I Carabinieri hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida e al deferimento del 40enne in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Il procedimento penale è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vige il principio di non colpevolezza.