L'incidente è avvenuto intorno alle 2:00 in viale Magna Græcia, nei pressi della rotatoria dell'Amc. Una Ford Focus è andata distrutta dalle fiamme dopo l'impatto: l'automobilista è riuscito a mettersi in salvo prima del rogo

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente stradale verificatosi questa notte, intorno alle ore 02:00, in viale Magna Græcia a Catanzaro.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una Ford Focus – che viaggiava da solo a bordo del mezzo – ha improvvisamente perso il controllo della vettura all'altezza della rotatoria situata nei pressi del deposito AMC. L'auto ha terminato la sua corsa impattando violentemente contro il muretto di recinzione di un'abitazione e, subito dopo lo scontro, è stata avvolta dalle fiamme.

Fortunatamente, l'automobilista è riuscito ad abbandonare l'abitacolo con le proprie gambe prima che il rogo si propagasse.

Sul posto è tempestivamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro (sede centrale), che ha domato l'incendio e messo in sicurezza sia la carcassa del veicolo che l'area circostante. Presenti anche i Carabinieri dell'aliquota Radiomobile per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.