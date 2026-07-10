Le nuove risorse saranno distribuite tra tutte e cinque le province, con particolare attenzione ai Commissariati. Il sottosegretario all'Interno: «Rafforzamento della presenza dello Stato nei territori»

«L'assegnazione di 139 nuovi poliziotti alla Calabria, che prenderanno servizio dal prossimo mese di agosto, rappresenta un ulteriore e concreto investimento del Governo Meloni sulla sicurezza dei cittadini e sul rafforzamento della presenza dello Stato nei territori». Lo afferma il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro.

Nel dettaglio - annuncia - saranno destinati 13 operatori alla Questura di Catanzaro, 48 alla Questura di Cosenza, di cui 41 assegnati ai Commissariati della provincia, 7 alla Questura di Crotone, 34 alla Questura di Reggio Calabria, di cui 20 ai Commissariati, e 37 alla Questura di Vibo Valentia, con 25 unità destinate ai Commissariati. «È particolarmente significativo che oltre il 60 per cento delle nuove assegnazioni in Calabria sia destinato proprio ai Commissariati – sottolinea Ferro –: una scelta che rafforza la sicurezza di prossimità, aumenta la presenza della Polizia di Stato sul territorio e rende ancora più efficace l'attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità».

«Le assegnazioni in Calabria - prosegue Ferro - rientrano nel piano nazionale che porterà, nei prossimi due mesi, all'assunzione di oltre 3mila nuovi poliziotti appena formati. Più personale significa più pattuglie, più controllo del territorio e una maggiore capacità di prevenzione. È il risultato di una strategia con cui il Governo Meloni ha rimesso la sicurezza al centro dell'azione amministrativa: in questi anni sono già state assunte oltre 45mila donne e uomini nelle Forze dell'ordine e altri 2 mila entreranno in servizio entro la fine della legislatura, accompagnando il rafforzamento degli organici con maggiori tutele per gli operatori, potenziamento dei presidi e delle dotazioni».