Incidente stradale nel pomeriggio a Nocera Terinese Marina, lungo viale Stazione, in pieno centro abitato, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato il centauro, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono serie.

Ferita in modo lieve la conducente dell’auto, una giovane donna incinta, che avrebbe riportato solo alcune contusioni e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per i rilievi e la gestione della viabilità, insieme ai Vigili del Fuoco. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.