Il sinistro è avvenuto lungo viale Stazione, in pieno centro abitato. Ferita lievemente la donna incinta alla guida dell’automobile. Da ricostruire la dinamica dell’incidente
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Incidente stradale nel pomeriggio a Nocera Terinese Marina, lungo viale Stazione, in pieno centro abitato, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto.
Ad avere la peggio è stato il centauro, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono serie.
Ferita in modo lieve la conducente dell’auto, una giovane donna incinta, che avrebbe riportato solo alcune contusioni e non sarebbe in pericolo di vita.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per i rilievi e la gestione della viabilità, insieme ai Vigili del Fuoco. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.