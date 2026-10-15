I Carabinieri della Stazione di Taverna hanno portato a termine un'operazione di contrasto allo spaccio nei piccoli centri della provincia di Catanzaro, sottraendo al mercato un consistente quantitativo di droga. Intorno alle ore 21:00, una pattuglia ha intimato l'alt a un'utilitaria guidata da un ragazzo già noto alle forze dell'ordine, in compagnia della convivente.

L'eccessivo nervosismo del conducente ha spinto i militari ad approfondire il controllo con una perquisizione personale e veicolare, che ha portato al rinvenimento di due dosi di hashish rispettivamente di 1 e 1,48 grammi.

La successiva perquisizione estesa all'abitazione del giovane ha consentito di sequestrare ulteriori 105,73 grammi della stessa sostanza, in parte già suddivisa in panetti e dosi pronte per la vendita, insieme a due bilancini di precisione.

Il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e, a seguito della convalida e del rito direttissimo, nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora. La ragazza che viaggiava al suo fianco è stata invece segnalata alla Prefettura di Catanzaro quale assuntrice di sostanze stupefacenti.