Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Mario Brunello Cristofaro che era detenuto agli arresto domiciliari nell’ambito dell’inchiesta Social Card, procedimento della Procura di Catanzaro contro un traffico di stupefacenti con epicentro a Cortale e comuni limitrofi.

L’uomo, classe 66, è accusato di aver acquisito cocaina da Davide De Santis per spacciarla a sua volta.

Il Tdl ha accolto le istanze dell’avvocato difensore, Giovanni Merante e lo ha rimesso in libertà.

L'indagine, scaturita dall'arresto di una persona per detenzione di marijuana, avrebbe rivelato l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di cocaina, hashish ed eroina.

