Il rogo si è sviluppato tra le località San Minà e Acquafredda, con una densa colonna di fumo visibile da tutto il litorale. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Un vasto incendio di vegetazione si è sviluppato tra le località San Minà e Acquafredda, nel comune di Lamezia Terme. Sul posto sono operative le squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Lamezia Terme e la squadra Aib dei vigili del fuoco volontari del Comando di Catanzaro. Presente inoltre un Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento), incaricato del coordinamento delle operazioni di spegnimento.
A causa della particolare impervietà dell'area interessata e della notevole estensione del fronte di fuoco, è stato disposto l'impiego di mezzi aerei antincendio, con l'intervento di un canadair, di un elicottero S-64F della flotta aerea dello Stato e di un elicottero della Regione Calabria.
A supporto delle operazioni sono inoltre presenti una squadra di Calabria Verde e un'autobotte della Regione Calabria per il rifornimento idrico.
La densa colonna di fumo è visibile anche dal litorale lametino, dove ha destato apprensione tra i numerosi bagnanti, richiamando l'attenzione anche per la continua attività dei mezzi aerei impegnati nei prelievi d'acqua in mare e nelle operazioni di spegnimento. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.