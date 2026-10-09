La città di Catanzaro si prepara a diventare, per tre giorni, un punto d'incontro nazionale tra autori, registi, produttori, distributori e professionisti del settore audiovisivo. Dal 23 al 25 ottobre, il Complesso Monumentale San Giovanni ospiterà SMEET – Meeting del cinema nel Sud Mediterraneo, un progetto culturale e professionale che mette in dialogo creatività e produzione, giovani talenti e professionisti, territorio e circuiti nazionali e internazionali.

L’evento sarà presentato giovedì 15 ottobre, alle ore 11, nella Sala Convegni del Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro, durante una conferenza stampa moderata da Marcello Barillà. A illustrare il progetto saranno Donatella Monteverdi, assessora alla cultura del Comune di Catanzaro, il sindaco Nicola Fiorita e Luca Marino di Indaco Film, produttore e organizzatore dell’evento.

Saranno tre giornate dedicate a formazione, sviluppo e industria, con 12 autori selezionati attraverso una call e altrettanti progetti di lungometraggio in sviluppo, affiancati da tre mentor. In programma, inoltre, due masterclass e tre proiezioni serali con dibattito aperte al pubblico, oltre a un Pitch Day rivolto a produttori, distributori ed esperti del settore. Un percorso pensato per accompagnare i progetti dalla fase di sviluppo fino al confronto diretto con l'industria audiovisiva, mettendo in relazione idee, competenze e opportunità professionali.

SMEET, promosso da Indaco Film con la collaborazione dei registi Alessandro Grande nel ruolo di curatore della sezione Formazione e Industry e Mauro Lamanna come programmer della sezione Film sul Mediterraneo, è finanziato nell'ambito della Strategia Urbana Integrata di Catanzaro- PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 Obiettivo Strategico 5 - Obiettivo Specifico RSO 5.1. Nasce con l'obiettivo di contribuire a una nuova centralità culturale del Sud Italia, creando a Catanzaro una piattaforma culturale di incontro e scambio, capace di durare oltre l’evento e di rafforzare il ruolo della Calabria come terra di talenti e possibile set.

