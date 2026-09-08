Il sipario sulla nuova stagione è pronto ad alzarsi. Al Teatro Comunale di Catanzaro è stata presentata la programmazione 2026/2027 di Ama Calabria, un cartellone che rinnova il legame con il pubblico del capoluogo e amplia l’offerta culturale della città attraverso un percorso articolato tra linguaggi, generi e produzioni di prestigio.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il direttore artistico Francescantonio Pollice, l’assessore comunale Salvatore Bullotta e la presidente dell’associazione Amici della Musica di Catanzaro Daniela Faccio. Un appuntamento che ha rappresentato anche l’occasione per ribadire il valore della collaborazione tra le realtà culturali del territorio e l’amministrazione comunale.

Sono 13 gli appuntamenti inseriti nel nuovo cartellone, caratterizzato da una proposta multidisciplinare che attraversa musica, teatro, danza, operetta e teatro sperimentale. Una stagione costruita guardando alla qualità e alla capacità dello spettacolo dal vivo di offrire al pubblico occasioni di incontro, riflessione ed emozione.

«Rinnoviamo per la stagione 2026-2027 questo rapporto positivo con il pubblico di Catanzaro e della Calabria», ha spiegato Francescantonio Pollice, sottolineando come il pubblico abbia dimostrato negli anni di considerare Ama Calabria «un'associazione che dà affidabilità». Una fiducia che, secondo il direttore artistico, viene restituita attraverso «una programmazione di altissima qualità».

Il cartellone guarda anche oltre i confini nazionali. Gli spettacoli proposti comprendono infatti produzioni nazionali e internazionali di particolare prestigio, alcune delle quali arriveranno a Catanzaro in esclusiva regionale. Una scelta che conferma la volontà di portare nel capoluogo calabrese proposte capaci di inserirsi in un circuito culturale di più ampio respiro.

Da qui l'invito rivolto al pubblico a fare della nuova stagione un appuntamento da vivere fino in fondo: «Invito tutti ad abbonarsi, ad acquistare i biglietti degli spettacoli – ha affermato Pollice – perché investire in cultura è il seme necessario per un futuro migliore».

Un concetto ripreso anche dall'assessore Salvatore Bullotta, che ha evidenziato il ruolo di AMA Calabria nel panorama culturale regionale. «Ama Calabria è un protagonista dell'offerta culturale in tutta la regione», ha sottolineato. Da qualche anno Ama Calabria è presente al Teatro Comunale di Catanzaro, affiancando la programmazione portata avanti a Lamezia Terme. Per l'amministrazione comunale del capoluogo regionale si tratta di una presenza che contribuisce ad ampliare in maniera significativa le opportunità culturali offerte alla cittadinanza.

«Siamo molto grati come amministrazione perché arricchisce moltissimo le possibilità che sono date ai nostri concittadini», ha affermato Bullotta, rimarcando il valore che il teatro e la musica possono assumere anche al di là dello spettacolo.

Per l'assessore, infatti, la cultura ha una vera e propria funzione sociale: teatro e grande musica contribuiscono alla crescita individuale e civile, favorendo momenti di confronto e costruzione di una dimensione collettiva. Un patrimonio sul quale gli enti locali, secondo Bullotta, devono investire con attenzione perché «ha a che fare proprio con la tenuta civile, la crescita civile del nostro territorio». La nuova stagione diventa così non soltanto una successione di spettacoli, ma un ulteriore tassello nella costruzione dell'offerta culturale di Catanzaro.

Il programma completo della stagione teatrale Ama Calabria 2026/2027 è disponibile sul sito ufficiale di Ama Calabria.