«Oggi Catanzaro ritrova un simbolo importante e rinnova il ricordo di chi è caduto nell'adempimento del proprio servizio e di quanti hanno dato la vita per la Patria». Lo afferma Enzo Bruno , consigliere regionale e capogruppo di Tridico Presidente, intervenuto questa mattina sul lungomare Stefano Pugliese alla cerimonia di inaugurazione del monumento dedicato agli Invalidi per Servizio e ai Caduti nell'adempimento del proprio dovere.

L'opera, distrutta dal ciclone Harry, è stata recuperata e restituita alla comunità grazie all'iniziativa della sezione provinciale di Catanzaro dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente nazionale Antonino Mondello, il presidente regionale Antonio Sabatino, il sindaco Nicola Fiorita e rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose.

«È stato un momento toccante – prosegue Bruno –. Il ciclone aveva distrutto un simbolo dell'impegno dei dipendenti pubblici, dei militari e di chi ha servito il Paese. Oggi, insieme al sindaco e alle istituzioni, abbiamo voluto rendere omaggio all'UNMS, nelle sue rappresentanze regionali e provinciali. Siamo qui per testimoniare che le istituzioni ci sono ».