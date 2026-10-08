Il maltempo fa slittare la XIII Edizione del Premio Caposuvero, in programma sabato 10 ottobre alle ore 21 ai Giardini della Torre dei Cavalieri di Gizzeria.

La Pro Loco Gizzeria Caposuvero ha deciso di rinviare la cerimonia alla luce delle condizioni meteorologiche annunciate per il fine settimana. Una scelta dettata dalla necessità di tutelare la sicurezza dei premiati, degli ospiti, del pubblico e di tutti coloro che saranno impegnati nella realizzazione della manifestazione, prevista in uno spazio all’aperto.

Il Premio Caposuvero 2026 non viene annullato. La XIII edizione si svolgerà in una nuova data, che sarà comunicata non appena definita.

Rimangono confermati i riconoscimenti destinati alle personalità e alle realtà che, nei diversi settori, rappresentano storie di impegno, professionalità ed eccellenza della Calabria. Un appuntamento che anche quest’anno avrebbe riunito sul palco del Premio esponenti delle istituzioni, della cultura, della medicina, della legalità, dello sport, dell’imprenditoria, del sociale e dello spettacolo.

La Pro Loco Gizzeria Caposuvero ringrazia i premiati, gli ospiti, le istituzioni, i partner e gli organi di informazione che hanno accompagnato il percorso verso la XIII edizione e dà appuntamento alla nuova data della manifestazione.