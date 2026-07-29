È disponibile Mala Gestio – Gli effetti della Legge Bassanini nei piccoli Comuni. Il caso Santa Caterina dello Ionio, il nuovo saggio di Raffaele Pilato, pubblicato da Città del Sole Edizioni.

Frutto di quattro anni di studio, ricerca e analisi documentale, il volume affronta uno dei temi più significativi dell'evoluzione della pubblica amministrazione italiana: gli effetti prodotti dalla legge Bassanini sul funzionamento dei piccoli Comuni.

L'opera nasce dall'esperienza diretta dell'autore e si sviluppa attraverso l'analisi di documenti, atti amministrativi e fatti verificabili, con l'obiettivo di offrire un contributo al dibattito sul rapporto tra autonomia amministrativa, responsabilità, sistemi di controllo e trasparenza.

Pur prendendo avvio dall'esame di un caso di studio, il saggio propone una riflessione di carattere generale che interessa migliaia di enti locali italiani e invita a riflettere sul rapporto tra riforme amministrative, buon andamento della pubblica amministrazione e tutela dell'interesse pubblico.

La prefazione è firmata dal professor Andrea Lollo, professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, il cui contributo offre un autorevole inquadramento giuridico e istituzionale ai temi affrontati nel volume.

Con Mala Gestio, Raffaele Pilato offre un contributo al confronto sul futuro dei piccoli Comuni e sul funzionamento della pubblica amministrazione, nella convinzione che la conoscenza dei fatti, l'analisi delle riforme e il dialogo tra istituzioni, amministratori, professionisti e cittadini rappresentino strumenti fondamentali per promuovere una governance sempre più efficace, trasparente e orientata all'interesse generale.

«Questo saggio nasce dalla convinzione che comprendere gli effetti delle riforme amministrative significhi contribuire alla crescita di una cultura istituzionale sempre più consapevole, responsabile e orientata al buon governo. L'obiettivo è offrire elementi di riflessione fondati su documenti, fatti verificabili e analisi delle fonti, favorendo un confronto costruttivo sui temi dell'autonomia amministrativa, della trasparenza, della responsabilità e dell'efficacia dell'azione pubblica», afferma l'autore.