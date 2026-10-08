Il consigliere comunale in una nota chiede all'assessore ai lavori pubblici di rendere noto il calendario degli interventi previsti
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Il consigliere di Catanzaro, Sergio Costanzo, in una nota, chiede all'assessore ai Lavori Pubblici e alla Gestione del Territorio Pasquale Squillace di rendere pubblico il programma degli interventi per la pulizia dei canali: “La stagione delle piogge è alle porte, non possiamo farci trovare impreparati” Con l'approssimarsi della stagione invernale torna ad essere prioritario il tema comunale della manutenzione e della pulizia della rete di raccolta delle acque meteoriche sul territorio comunale. Per questo chiediamo all'assessore ai Lavori Pubblici e alla Gestione del Territorio, Pasquale Squillace, di comunicare alla cittadinanza quale sia il programma predisposto dall'Amministrazione comunale per la pulizia dei canali, dei canali di scolo e delle caditoie, indicando tempi, modalità e aree interessate dagli interventi. Si tratta di una richiesta che abbiamo già avanzato più volte in sede di Commissione consiliare competente, senza tuttavia ricevere, ad oggi, una risposta chiara e soprattutto una programmazione concreta degli interventi .
La situazione che ci viene segnalata da numerosi cittadini e che abbiamo avuto modo di riscontrare sul territorio è tutt'altro che rassicurante: sono decine le segnalazioni relative a canaloni ostruiti, caditoie non adeguatamente pulite e punti della rete di deflusso delle acque meteoriche che necessitano di manutenzione. Non possiamo aspettare che siano le prime precipitazioni intense a evidenziare le criticità. La prevenzione, soprattutto in una città come Catanzaro caratterizzata da una particolare conformazione orografica, deve rappresentare una priorità dell'azione amministrativa. Il rischio è quello di trovarsi, in occasione di piogge abbondanti, a dover fronteggiare allagamenti, disagi alla circolazione, danni alle infrastrutture e situazioni di potenziale pericolo per cittadini e automobilisti, quando invece sarebbe necessario intervenire preventivamente sui punti maggiormente critici .
Per questo chiediamo all'assessore Squillace di rendere noto quali interventi siano stati programmati, quali siano già stati effettuati e quali siano invece ancora da realizzare, con particolare riferimento alle zone nelle quali sono stati già segnalate situazioni di ostruzione o mancata manutenzione. Riteniamo inoltre opportuno che tale attività venga programmata in maniera coordinata con il settore Igiene e Ambiente, così da garantire un'azione complessiva e non frammentaria sulla manutenzione del territorio. Non si tratta di una richiesta polemica, ma di una questione di prevenzione e sicurezza. Proprio per questo riteniamo doveroso che l'Amministrazione informa con chiarezza i cittadini, indicando un cronoprogramma degli interventi e dando conto delle priorità individuate.
La stagione delle piogge non può essere affrontata nell'emergenza : la manutenzione dei canali e delle caditoie deve essere programmata per tempo. Attendiamo pertanto dall'assessore Squillace una risposta puntuale e, soprattutto, un programma concreto e pubblico degli interventi che il Comune intende mettere in campo nelle prossime settimane".