Il percorso virtuoso che ha condotto alla definizione dell’accordo di partenariato speciale pubblico-privato per la valorizzazione del complesso monumentale del San Giovanni ha goduto di un importante momento di visibilità nazionale grazie al talk promosso da Fondazione Con il Sud nell’ambito di Forum PA, la manifestazione nazionale dedicata all’innovazione nella pubblica amministrazione e alla collaborazione tra istituzioni, imprese e società civile, in programma a Roma, al centro congressi La Nuvola.

È stata la stessa Fondazione Con il Sud, che sostiene il progetto operativamente e finanziariamente, a invitare l’amministrazione del capoluogo con lo scopo di “raccontare” all’ampia platea un’esperienza giudicata particolarmente significativa di recupero e restituzione alla collettività di un bene storico e culturale, capace di generare nuove opportunità di sviluppo urbano, culturale e sociale.

Com’è noto, Il San Giovanni si prepara a vivere una nuova stagione di rinascita e questo grazie al lavoro congiunto di Comune, Università Magna Graecia e Fondazione Con il Sud che, attraverso un avviso pubblico, hanno individuato nell’Ats “24 giugno”, composta da Agorà Kroton, Università della Calabria, Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Kyosei, 4Culture, Think Tank Collettivo Peppe Valarioti, Graecalis e Cooperativa La Paranza, il soggetto chiamato a trasformare il complesso in un centro culturale vivo, inclusivo e sostenibile, aperto a tutta la comunità.

«Valorizzare e rigenerare i territori – commenta Donatella Monteverdi, assessora alla Cultura che ha rappresentato Palazzo De Nobili al talk nell’ambito del Forum PA – non può prescindere oggi dalla collaborazione tra gli attori del pubblico e quelli del privato. Da questo punto di vista, siamo certi che il percorso virtuoso costruito con l’Università ed FCS, approdato alla partnership con l’Ats 24 giugno, ha tutte le caratteristiche per cogliere una pluralità di obbiettivi sicuramente strategici. Penso – ha aggiunto Monteverdi – agli spazi del San Giovanni, vitalizzati da un progetto solido, credibile e sostenibile, in grado di creare opportunità di lavoro; il che significa porre un argine all’emigrazione intellettuale, valorizzando la creatività anche attraverso l’incontro tra le persone e le generazioni.

Tutto questo all’interno di un bene culturale e storico come il San Giovanni che così, in maniera finalmente non episodica ma duratura nel tempo, potrà contribuire a connotare il centro storico assecondandone le naturali vocazioni. Siamo stati particolarmente lieti – ha concluso l’esponente della giunta guidata dal sindaco Nicola Fiorita – di illustrare questa visione condivisa al pubblico del talk e poi a quello della diretta video del format Forum PA Pop. Gli apprezzamenti ricevuti sono per noi conferma della validità del percorso intrapreso e stimolo per portarlo avanti affinché esprima tutte le potenzialità che possiede”.