L'innovativa
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Una squadra digitale progettata per rivoluzionare il settore del marketing. Si chiama Mirmarks ed è il nuovo software sviluppato a Soverato da Antonio Demasi, nato per automatizzare l'intera produzione di campagne marketing.Oltrepassando il concetto di semplice chatbot, la piattaforma coordina un team di dieci agenti di intelligenza artificialealtamente specializzati, la cui produzione viene supervis ionata da un ulteriore agente revisore. L'interazione tra questi elementi permette di generare siti, contenuti sociali e materiali pubblicitari partendo da poche indicazioni di base, con tempi di elaborazione che si aggirano intorno ai dodici minuti .
L'infrastruttura è rivolta alle agenzie del settore, a cui viene offerta una soluzione personalizzabile con il proprio brand (whitelabel) per ottimizzare i flussi di lavoro. Il cuore tecnologico del progetto risiede però nella sua affidabilità. Mirmarks è costruito per non lasciare la generazione dei testi e delle grafiche senza un rigoroso livello di controllo. Applicando metodi di verifica tutelati da depositi brevettuali per il tracciamento e la correzione degli errori, il sistema garantisce contenuti sempre coerenti e sicuri.Si tratta di una caratteristica di particolare rilievo per una città come Soverato , recentemente entrata a far parte della rete dell'Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale insieme a istituzioni e università. Un segnale di come il territorio non si limita a discutere di AI, ma sia in grado di produrre progetti imprenditoriali avanzati, trasformando questa tecnologia da strumento di pura generazione a sistema strutturato e sicuro. Un progetto innovativo dunque, unico nel suo genere, che nasce dalla passione di Antonio che durante la sua attività presso il caseificio di famiglia ha iniziato ad esplorare le potenzialità dell'intelligenza artificiale.