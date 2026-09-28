Intelligenza Artificiale "made in Calabria": a Soverato nasce la piattaforma Mirmarks oggetto di 3 depositi brevettuali​, pensata per automatizzare l'intera produzione di campagne marketing.​ L'idea è del giovane imprenditore Antonio Demasi.

Una squadra digitale progettata per rivoluzionare il settore del marketing. Si chiama Mirmarks ed è il nuovo software sviluppato a Soverato da Antonio Demasi, nato per automatizzare l'intera produzione di campagne marketing.Oltrepassando il concetto di semplice chatbot, la piattaforma coordina un team di dieci agenti di intelligenza artificiale altamente specializzati, la cui produzione viene supervis ionata da un ulteriore agente revisore. L'interazione tra questi elementi permette di generare siti, contenuti sociali e materiali pubblicitari partendo da poche indicazioni di base, con tempi di elaborazione che si aggirano intorno ai dodici minuti .