Previsti voli giornalieri per Milano e cinque frequenze settimanali per Torino: «Un investimento sul futuro del territorio». Sei le rotte totali praticate dalla compagnia

La Calabria e il Nord Italia sono sempre più vicini. Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e Sacal, ente di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme "Sant'Eufemia", annunciano oggi due nuove rotte che collegheranno la città calabrese con Milano Malpensa e Torino, ampliando le soluzioni di viaggio per i passeggeri calabresi e per chi dal Nord desidera raggiungere in modo diretto una delle porte d’ingresso più importanti del Sud Italia.

I nuovi collegamenti prenderanno il via il 25 ottobre 2026 e saranno disponibili in vendita dal 24 luglio 2026 sul sito web di Wizz Air e tramite l'app Wizz, con tariffe a partire da 19,99 euro. La rotta Milano Malpensa-Lamezia Terme sarà operata con doppia frequenza giornaliera, mentre il collegamento Torino-Lamezia Terme conterà cinque frequenze settimanali, ogni lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica.

I collegamenti con Milano Malpensa e Torino rispondono alle esigenze di chi viaggia per lavoro, studio, turismo o per raggiungere famiglia e amici, e contribuiscono a rendere la Calabria ancora più accessibile durante tutto l’anno.

Wizz Air opera a Lamezia Terme dal 2 marzo 2005, quando ha inaugurato il primo collegamento dallo scalo verso Budapest. Da allora, grazie a una presenza consolidata e alla collaborazione con il territorio, la compagnia ha continuato a investire in Calabria, sostenuta dalla forte e strategica partnership con la Regione Calabria e con l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, trasportando oltre 1 milione di passeggeri.

Per la stagione estiva 2026, Wizz Air opera sei rotte da Lamezia Terme verso cinque Paesi, mettendo a disposizione quasi 200 mila posti nella sola stagione. La capacità complessiva prevista per il 2026 supera i 223 mila posti, con una crescita del 3.242% rispetto al 2025. L’attuale network dallo scalo comprende il collegamento nazionale bigiornaliero con Roma e quelli internazionali verso Sofia in Bulgaria e Bratislava in Slovacchia con due frequenze settimanali. Completano il quadro Budapest in Ungheria e Katowice e Varsavia in Polonia con tre frequenze settimanali ciascuno.

L’arrivo dei collegamenti con Milano Malpensa e Torino, affiancato da quello annunciato di recente verso Roma, aggiunge una dimensione domestica ancora più forte alla presenza di Wizz Air a Lamezia Terme, affiancando le rotte internazionali già operate e sostenendo turismo incoming e mobilità dei residenti.

«Con l’annuncio dei nuovi collegamenti da Lamezia Terme a Milano Malpensa e Torino rafforziamo il nostro impegno in Calabria e confermiamo la volontà di rendere il Paese sempre più connesso, offrendo nuove soluzioni di viaggio tra Nord e Sud Italia. Lamezia Terme è una porta d’accesso fondamentale alla Calabria, mentre Milano e Torino sono due bacini strategici per turismo, business e mobilità familiare: dopo aver collegato la città con Roma, fare lo stesso con il nord del paese ci sembrava la scelta più intelligente per assicurare ai passeggeri calabresi un nuovo collegamento diretto, accessibile e conveniente per il settentrione del nostro paese. Inoltre i nuovi collegamenti si convertiranno in nuove opportunità per passeggeri, territori ed economia locale nonché per i turisti meneghini e piemontesi di visitare le bellezze culturali e paesaggistiche di Lamezia. Continueremo a investire in una crescita moderna e vicina alle esigenze delle comunità che serviamo. Let’s WIZZ, Lamezia», ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air.

«L’annuncio delle nuove rotte Wizz Air segna un passaggio di straordinaria importanza nel percorso di crescita del sistema aeroportuale calabrese. Non si tratta soltanto di nuovi collegamenti, ma di un investimento concreto sul futuro della Calabria, sulla sua capacità di aprirsi ai mercati internazionali e di affermarsi come destinazione sempre più competitiva nel Mediterraneo. La scelta di Wizz Air conferma la solidità del lavoro svolto e la crescente attrattività dei nostri aeroporti. Oggi costruiamo nuove connessioni, ma soprattutto nuove opportunità di sviluppo, turismo e occupazione per l’intero territorio regionale», ha affermato Luciano Vigna, presidente di Sacal.