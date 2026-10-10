Favorire l’accessibilità e la vitalità commerciale del centro storico di Catanzaro a seguito dell'istituzione dell’isola pedonale «ISOLA VENTIDUE» su Corso Mazzini (nel tratto compreso tra piazza Bernardino Grimaldi e piazza Cavour). Con questo obiettivo AMC S.p.A., azienda per la mobilità della Città di Catanzaro, e la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia hanno siglato un Protocollo d’Intesa programmatico della durata di 12 mesi.

La firma è stata apposta dall’Amministratore Unico di AMC S.p.A., Dott. Giuseppe Donato, e dal Presidente della Camera di Commercio, Dott. Pietro Falbo.

Il Cuore dell’Iniziativa: Navette dedicate e "Buoni Sosta" per i Clienti

L’intesa punta a coniugare la valorizzazione urbana dell'area pedonale con il sostegno concreto al commercio di prossimità e l'incentivo all'uso del trasporto pubblico locale.

Le principali azioni previste dal programma comprendono:

Potenziamento della Mobilità e Servizio Navetta: AMC mette a disposizione un sistema integrato di parcheggi di attestamento (tra cui le aree Normanni, Bellavista e Musofalo) e un Servizio Navetta dedicato per collegare rapidamente le aree di sosta con i punti di accesso dell'Isola Pedonale.

Programma di Compartecipazione Esercenti: Per incentivare gli acquisti nel centro storico, i commercianti e gli artigiani con sede nell'area pedonale potranno farsi carico del costo della sosta della propria clientela, rilasciando un Buoni Sosta ai propri clienti. I Buoni Sosta emessi da diversi negozi saranno cumulabili fino a coprire l'intera tariffa giornaliera e saranno gestiti in modo trasparente tramite un'apposita piattaforma digitale e un'APP sviluppate da AMC.

Piena regolarità e invariabilità delle tariffe: Il meccanismo non altera le tariffe di sosta approvate dal Comune di Catanzaro; le entrate da sosta restano invariate per AMC, mentre l'esercente acquista preventivamente crediti di sosta cedendoli a titolo promozionale alla propria clientela.

Le Dichiarazioni e gli Impegni delle Parti

Con la firma del protocollo:

AMC S.p.A. garantisce la gestione tecnica delle aree di sosta, l'esercizio del Servizio Navetta, l'assistenza agli esercenti e lo sviluppo tecnologico dell'APP dedicata.

La Camera di Commercio promuoverà l'adesione delle imprese e delle associazioni di categoria, monitorerà l'impatto economico dell'iniziativa ed è al lavoro per valutare eventuali interventi e misure di sostegno economico a favore degli esercenti aderenti.

È stato inoltre istituito un Comitato di coordinamento e monitoraggio (composto dai rappresentanti delle due Parti e aperto alla presenza permanente del Comune di Catanzaro) che si riunirà con cadenza almeno trimestrale per analizzare i flussi di passeggeri, l'utilizzo dei buoni sosta e proporre eventuali azioni correttive o potenziamenti del servizio in occasione di saldi, festività ed eventi.

L'adesione per gli esercenti del perimetro «ISOLA VENTIDUE» – estendibile in futuro ad altre aree cittadine – avverrà direttamente tramite una procedura semplificata sul sito web di AMC.