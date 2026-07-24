Il comune ionico fa il pieno di fondi europei e si conferma Plastic Free. La svolta ecologica tra infrastrutture nuove e lotta agli imballaggi

Un'onda verde travolge lo Jonio e proietta Montepaone ai vertici della transizione ecologica in Calabria. Il comune guidato dal sindaco Mario Migliarese mette a segno un audace doppio colpo ambientale, accecando lo storico titolo nazionale di Comune Plastic Free e intercettando contemporaneamente un doppio finanziamento strategico regionale per la gestione dei rifiuti. I riconoscimenti non arrivano a caso. La Onlus nazionale ha confermato il prestigioso bollino (già detenuto dal 2023) che premia le politiche locali contro il monouso. Parallelamente, il Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale della Regione Calabria ha pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 12485 del 15 luglio 2026, ammettendo l'ente a due diverse linee di finanziamento a valere sui fondi europei del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027.

Centri del riuso e taglio degli imballaggi: la strategia

Il piano d'azione finanziato dalla Regione punta a cambiare radicalmente l'approccio ai rifiuti sul territorio, muovendosi su due binari: Linea 2 (Centro del Riuso): Finanziamento da 250.000,00 euro (72 punti in graduatoria) per creare un'infrastruttura locale focalizzata sul recupero, la riparazione e lo scambio di beni usati. Linea 3 (Riduzione imballaggi): Ulteriori 17.340,54 euro (68 punti) destinati a tecnologie e campagne mirate a tagliare alla radice la produzione di imballaggi plastici sul territorio.

Il sindaco Migliarese: «Non ci limitiamo a pulire, creiamo infrastrutture»

La doppia svolta certifica la bontà di una programmazione amministrativa a lungo termine. Il primo cittadino di Montepaone, Mario Migliarese, rivendica con orgoglio la bontà del percorso intrapreso: «Questi traguardi storici non sono frutto della casualità, ma di una visione strategica chiara e costante. mantenere le nostre due tartarughe Plastic Free nella mappa della sostenibilità è un premio al grande cuore dei nostri volontari locali e ai cittadini che partecipano in massa alle giornate di pulizia delle spiagge. Con questo doppio finanziamento regionale facciamo un salto di qualità strutturale. I 250 mila euro per il Centro del Riuso ci permetteranno di abbattere la cultura dello scarto, dando una seconda vita agli oggetti, mentre i fondi della Linea 3 ci daranno gli strumenti tecnologici per fermare l'abuso di plastica. Non ci limitiamo più a pulire l'ambiente: investiamo sulle infrastrutture per evitare che il rifiuto venga prodotto. Montepaone si dimostra una realtà modello nella capacità di intercettare i fondi europei per cambiare il volto del territorio».

Uno sguardo al futuro: la sfida della transizione locale