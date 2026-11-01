L’obiettivo è quello di avviare un percorso condiviso tra organizzazioni sindacali e amministrazione comunale di Catanzaro per individuare una soluzione definitiva alla vertenza

Un percorso condiviso tra Organizzazioni Sindacali e Amministrazione Comunale di Catanzaro per individuare una soluzione definitiva alla vertenza Konecta R, salvaguardare i livelli occupazionali e costruire nuove prospettive di sviluppo per un territorio già segnato da profonde difficoltà economiche e occupazionali.

È quanto emerso dall'incontro tra il sindaco Nicola Fiorita e i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL con le rispettive categorie.

All'incontro hanno partecipato Saverio Ranieri per la SLC CGIL, Gianluca Bifano per la Fistel CISL, Danilo Sivori per la UILFPC, Pierpaolo Pisano per la UGL Telecomunicazioni e Daniele Gualtieri per la CISL Magna Grecia. Le Organizzazioni Sindacali esprimono apprezzamento per la sensibilità e la disponibilità dimostrate dal Sindaco Fiorita rispetto a una vertenza particolarmente delicata per il futuro di tanti lavoratori e delle loro famiglie.

Nel corso del confronto è stata condivisa la necessità di portare avanti un percorso comune, nel quale, ciascuno per le proprie prerogative, possa contribuire alla ricerca di una soluzione concreta e duratura. Il Primo Cittadino ha manifestato la volontà di affiancare le organizzazioni sindacali in questo impegno, esprimendo apprezzamento per il lavoro unitario che stanno conducendo. Al centro dell'incontro anche il prossimo tavolo di monitoraggio del 17 novembre, che vedrà coinvolti Ministeri, Regione e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del protocollo del 19 dicembre 2024, dal quale si attendono passi concreti verso una soluzione definitiva della vertenza. Il sindaco Fiorita ha manifestato la volontà di richiedere la partecipazione dell'Amministrazione Comunale alle prossime riunioni per garantire il proprio sostegno alla vertenza.

L'auspicio delle Organizzazioni Sindacali è che a partire dall'appuntamento del 17 novembre si possano porre le basi per costruire una soluzione che garantisca la salvaguardia di tutti i posti di lavoro e consenta di rilanciare un progetto ritenuto importante, al quale occorre assicurare una prospettiva di sviluppo. È fondamentale restituire dignità a questi lavoratori tutelando le competenze e le professionalità acquisite, lo è ancora di più in un territorio che sta già affrontando enormi difficoltà economiche e occupazionali e che non può permettersi un'ulteriore perdita di posti di lavoro.

Le Organizzazioni Sindacali ribadiscono l'importanza di un'azione coordinata tra tutti i soggetti Istituzionali e Sindacali coinvolti, nella quale anche l'amministrazione comunale possa svolgere un ruolo attivo a sostegno del percorso già intrapreso dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo del 19 dicembre 2024.

Ministeri, Regione, Amministrazione Comunale e Organizzazioni Sindacali devono lavorare nella stessa direzione, con l'obiettivo di arrivare nel più breve tempo possibile a una soluzione definitiva. È necessario che il confronto sia improntato alla chiarezza e alla responsabilità, evitando di alimentare allarmismi o false speranze che rischiano di accrescere la confusione e le preoccupazioni dei lavoratori.

L'attenzione deve rimanere concentrata sul merito delle questioni e sulle soluzioni concretamente praticabili.