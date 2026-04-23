

In occasione della Festa della Liberazione, il circolo Giuditta Levato di Sinistra Italiana Catanzaro, organizza per sabato 25 aprile un evento nella propria sede, a partire dalle ore 18, aperto alla cittadinanza e a tutte e tutti coloro che sentono viva l’urgenza di difendere e rinnovare i valori dell’antifascismo, della libertà e della democrazia.

«Sarà un momento di condivisione e partecipazione attiva – si legge in una nota diramata dalla segretaria cittadina del circolo Fabiola Scozia -. Interventi dal microfono aperto, musica, racconti, letture, convivialità. Un’occasione per dare voce alle storie, alle idee e alle emozioni che il 25 aprile continua a suscitare, soprattutto in un tempo come quello che viviamo oggi, in cui i diritti conquistati non possono mai essere dati per scontati. Il 25 aprile non è una ricorrenza da celebrare distrattamente, ma una pratica quotidiana di memoria e impegno. È il giorno in cui ricordiamo che la libertà è stata conquistata da chi ha avuto il coraggio di scegliere, di esporsi, di resistere. Nel corso della giornata, invitiamo tutte e tutti a partecipare anche agli altri appuntamenti organizzati in città: dalla commemorazione della mattina sul lungomare di Catanzaro Lido, promossa da A.N.P.I., alle iniziative diffuse che animeranno il territorio, tra cui quelle presso il Parco della Biodiversità».



«Momenti diversi, ma uniti da un unico filo: la difesa dei valori costituzionali e antifascisti – prosegue la nota – . Proprio da questa pluralità di iniziative nasce una riflessione e un auspicio per il futuro: lavorare affinché, nei prossimi anni, si possa costruire insieme un grande evento unitario cittadino, capace dim raccogliere tutte le energie, le sensibilità e le realtà che ogni 25 aprile scendono in campo. Perché mai come oggi è necessario mostrarsi uniti, forti, presenti. «Resistere oggi significa non restare indifferenti. Significa costruire comunità, alimentare coscienza, tenere viva la memoria. Significa scegliere, ogni giorno, da che parte stare». L’invito è quindi a partecipare, a esserci, a portare il proprio contributo. Perché la Liberazione non è solo un ricordo: è una responsabilità collettiva. La libertà vive se viene praticata. Il 25 aprile è ogni giorno in cui scegliamo di non arretrare».



Fabiola Scozia – segretaria cittadina

Circolo Giuditta Levato