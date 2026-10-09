Il sindaco firma l'ordinanza a seguito del bollettino della Protezione Civile e attiva il COC. APU e ZTL sul Corso partono comunque come previsto, ma la festa di inaugurazione slitta a domenica 11

Un sabato all’insegna della massima attenzione sul fronte meteo per la città di Catanzaro. A seguito del bollettino diramato dalla Protezione Civile Regionale (prot. n. 823576 del 9 ottobre 2026), che prevede un’allerta arancione per la giornata di sabato 10 ottobre, il Sindaco ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente disponendo la chiusura di tutte le scuole e delle istituzioni educative di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Contestualmente, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per monitorare costantemente l'evoluzione delle condizioni atmosferiche, coordinare i presidi territoriali e garantire la tutela della pubblica incolumità, della viabilità e della sicurezza urbana. L'Amministrazione invita tutti i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a prestare la massima cautela, con particolare riguardo ai tragitti da e verso gli impianti sportivi e nelle aree a maggior rischio.

Novità sulla viabilità in centro

L'ondata di maltempo incide anche sugli eventi pubblici in programma nel cuore della città. La cerimonia ufficiale per l'avvio della nuova Area Pedonale Urbana (APU) e della Zona a Traffico Limitato (ZTL) lungo Corso Mazzini, inizialmente prevista per sabato, è stata prudenzialmente rinviata: il momento di festa con la cittadinanza si terrà domenica 11 ottobre alle ore 18:30.

Resta confermata, invece, l'entrata in vigore della nuova disciplina della circolazione: da sabato mattina APU e ZTL saranno operative a tutti gli effetti. Automobilisti e residenti sono invitati a prestare attenzione ai varchi di accesso e alla nuova segnaletica stradale. Dettagli su orari, modalità e permessi sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Catanzaro.