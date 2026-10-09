Ecco come accedere e come uscire dal centro storico: tutte le prescrizioni e le informazioni utili

L’istituzione su Corso Mazzini dell’area pedonale urbana (APU) e della zona a traffico limitato (ZTL) ha comportato l’emissione di un’ordinanza del comando di Polizia Locale che regolamenta l’attuazione di entrambe.



In particolare, il provvedimento dispone che:

1. A far data dalle ore 9,30 di sabato 10 ottobre 2026 è attuata l’istituzione dell’Area pedonale urbana (APU) ed una Zona a traffico limitato (ZTL) sul Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza Bernardino Grimaldi e la Piazza Cavour che avrà la seguente regolamentazione oraria:

a) un’Area Pedonale Urbana (APU) nelle seguenti fasce orarie:

* dalle ore 00,00 alle ore 5,30

* dalle ore 9,30 alle ore 14,30

* dalle ore 16,30 alle ore 00,00

b) una Zona a Traffico Limitato (ZTL) nelle seguenti restanti fasce orarie:

* dalle ore 5,30 alle ore 9,30

* dalle ore 14,30 alle ore 16,30

2. Di stabilire, ai fini della sicurezza stradale dell’Area Pedonale Urbana (APU) e Zona a Traffico Limitato (ZTL), nel tratto di Corso Mazzini compreso tra la Piazza Bernardino Grimaldi e la Piazza Cavour:

* il limite massimo di velocità pari a 10 km/h;

* una larghezza minima della corsia destinata al transito veicolare pari a metri 3,00;

* la garanzia di una fascia libera per il transito pedonale non inferiore a metri 1,10 in caso di occupazione del marciapiede per gli spazi di ristoro all’aperto (dehors) quali elementi di arredo urbano, come stabilito dal relativo vigente regolamento comunale e dalla relativa deliberazione della giunta Comunale.

I soggetti autorizzati al transito, secondo quanto stabilito dal disciplinare, devono rispettare le suddette prescrizioni, relativamente al limite di velocità ed alla larghezza della corsia di transito durante l’effettuazione della sosta breve.

3. Di modificare a far data dalle ore 7,00 di sabato 10 ottobre 2026 la viabilità del centro cittadino istituendo i seguenti flussi di circolazione stradale:

a) sul Corso Mazzini, relativamente al tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Cavour, si istituisce un senso unico di circolazione stradale con direzione di marcia da nord a sud, ovvero da Piazza Matteotti (Cavatore) verso Piazza Cavour (Questura);

b) sulla Via Discesa Poerio si istituisce un senso unico di circolazione stradale con direzione di marcia da Piazza G. Garibaldi a Via Poerio;

c) sulla Via Spasari si istituisce un senso unico di circolazione stradale con direzione di marcia da Via Raffaelli per il Corso Mazzini;

d) sull’asse stradale Via Sensales – Via Raffaelli – Via Poerio si istituisce un senso unico di circolazione stradale con direzione di marcia da Via Jannoni a Piazza Matteotti;

e) sulla Via Ciaccio si istituisce un senso unico di circolazione stradale con direzione di marcia da Piazza Di Tocco a Via Milelli;

f) sulla Via Jannoni, per il tratto da Via Cavour (Politeama) a Via Seravalle (Banca d’Italia) si istituisce un senso unico di circolazione stradale con direzione di marcia da sud verso nord, ovvero da Via Cavour (Politeama) a salire per la Via Seravalle (Banca d’Italia);

g) sulla Via C. Gironda Veraldi si istituisce un senso unico di circolazione stradale con direzione di marcia da Piazza Serravalle a Via Raffaelli.

4. Di istituire sul Corso Mazzini i seguenti limiti di circolazione ai veicoli per il trasporto merci:

a) Corso Mazzini tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza G. Garibaldi possono transitare veicoli con massa a pieno carico fino a 7,5 tonnellate, con obbligo di uscita da Discesa Poerio;

b) Corso Mazzini tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e Piazza B. Grimaldi possono transitare veicoli con massa a pieno carico fino a 5 tonnellate;

c) Corso Mazzini tratto dell’Area Pedonale/ZTL, compreso tra Piazza B. Grimaldi e Piazza Cavour, possono transitare veicoli con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate;

d) Corso Mazzini tratto compreso tra Via F. De Seta (Bellavista) e Piazza Cavour possono transitare veicoli con massa a pieno carico fino a 5 tonnellate.

ACCESSI ED USCITE

Gli accessi sul Corso Mazzini tratto nord (da Piazza Matteotti/Cavatore) sono:

1. Via Indipendenza - Piazza G. Matteotti (Cavatore);

2. Via Acri – Via Monaco – Piazza G. Matteotti (Cavatore).

Gli accessi sul Corso Mazzini tratto sud (da Bellavista) sono:

1. Viale Dei Normanni – Via Nuova – Via F. De Seta;

2. Via Carlo V, per poi salire da Porta di Mare.

Le uscite dal Corso Mazzini tratto nord sono:

1. Discesa Poerio – Via Poerio – Piazza Matteotti – Via Kennedy;

2. Via De Grazia – Via XX Settembre – Piazza Cavour – Via Cavour – Via Italia, con possibilità anche di procedere da Via De Grazia per Via F. Scalfaro – Via Carlo V;

3. Via Settembrini – Via San Giorgio – Via Poerio – Piazza Matteotti – Via Kennedy;

4. Via San Nicola – Via Casalinuovo – Piazza Di Tocco, per poi proseguire in discesa da Via Ciaccio – Rotatoria oppure per Via Poerio - Piazza Matteotti – Via Kennedy;

5. Traversa Galluppi – Via De Grazia - Via XX Settembre – Piazza Cavour – Via Cavour – Via Italia, con possibilità anche di procedere da Via De Grazia per Via F. Scalfaro – Via Carlo V;

6. Via Spasari – Via Raffaelli - Piazza Di Tocco, per poi proseguire in discesa da Via Ciaccio – Rotatoria oppure per Via Poerio - Piazza Matteotti – Via Kennedy;

7. Via Serravalle (Banca d’Italia) – Via Raffaelli - Piazza Di Tocco, per poi proseguire in discesa da Via Ciaccio – Rotatoria oppure per Via Poerio - Piazza Matteotti – Via Kennedy;

8. Via Menniti Ippolito – Via Arcivescovado – Via XX Settembre - Piazza Cavour – Via Cavour – Via Italia.

Le uscite dal Corso Mazzini tratto sud sono:

1. Piazza Cavour – Via Cavour – Via Italia;

2. Piazza Cavour – Via Cavour – Via Jannoni – Via Sensales - Via Raffaelli - Piazza Di Tocco, per poi proseguire in discesa da Via Ciaccio – Rotatoria oppure per Via Poerio - Piazza Matteotti – Via Kennedy.

FLUSSI DI CIRCOLAZIONE

Chi proviene da nord: Via Indipendenza – Piazza Matteotti.

Chi proviene da Tangenziale ovest o da Via de Filippis: Viadotto Bisantis – Rotatoria Gualtieri – Rampa Ospedale Vecchio, dove si può:

1. procedere a destra per Via Acri, salire per la Via Monaco – Piazza Matteotti (Cavatore);

2. procedere verso sud su Via Milelli – Viale Dei Normanni – Via Nuova – Via F. De Seta (Bellavista).

Chi proviene da sud:

1. per la parte bassa del Corso Mazzini: Viale Dei Normanni – Via Nuova – Via F. De Seta (Bellavista);

2. per la parte alta del Corso Mazzini: Viale Dei Normanni – Via Milelli – Via Acri, per poi salire per la Via Monaco – Piazza Matteotti (Cavatore).