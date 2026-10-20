Arrivano nuove risorse per la sicurezza delle scuole cittadine. L’Unità di missione del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato al Comune di Catanzaro l’ammissione a finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio per i plessi scolastici comunali delle scuole Vivaldi, via Molise e Porto.

«È un risultato importante e concreto che rafforza il lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale per intercettare risorse fondamentali destinate all’edilizia scolastica e alla sicurezza dei nostri istituti – dichiara il consigliere comunale Vincenzo Capellupo –. La sicurezza degli studenti, del personale scolastico e degli edifici è una priorità assoluta. Con questi nuovi finanziamenti possiamo proseguire con determinazione nel percorso di adeguamento antincendio delle strutture scolastiche cittadine, garantendo ambienti sempre più sicuri e adeguati».

«Questo risultato si aggiunge ai finanziamenti già ottenuti per gli interventi di adeguamento antincendio degli istituti Campanella, Todaro e Stretto Antico, per i quali sono già in corso le attività di progettazione. Un insieme di interventi che testimonia la continuità dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel reperire risorse e programmare opere concrete a beneficio delle scuole della città senza precedenti».

«Desidero sottolineare – prosegue Capellupo – la qualità del lavoro svolto dagli uffici comunali e dall’assessore ai Lavori pubblici Pasquale Squillace, il cui impegno ha contribuito al raggiungimento di questo importante risultato».

«Continueremo a seguire con attenzione ogni fase del percorso, affinché le risorse ottenute si traducano in opere realizzate e in maggiori condizioni di sicurezza per studenti, docenti e personale scolastico. Investire sulle scuole significa investire sul futuro di Catanzaro», conclude Capellupo.