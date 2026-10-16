«Il prezzo del gasolio, unito all'aumento dei costi di gestione, sta mettendo a rischio la tenuta di interi settori produttivi. Dietro i camion fermi e le aziende agricole in difficoltà ci sono lavoratori, famiglie e imprese che chiedono di poter continuare a lavorare con dignità», dichiarano, in una nota Francesca Ferrarelli e Maria Chiara Chiodo del Pd Catanzaro. «Non è una protesta di categoria da liquidare perché nasce nel Mezzogiorno. La Calabria paga già un prezzo altissimo per carenze infrastrutturali e svantaggio economico. Aggiungere un costo dei carburanti insostenibile significa compromettere la competitività delle nostre aziende e scaricare nuovi aumenti sui consumatori».

Le due esponenti rivolgono un appello al Governo nazionale e alla Regione Calabria. «Al Governo chiediamo di abbandonare la logica degli annunci e di intervenire con misure concrete: contenimento del costo dei carburanti, sostegni alle imprese più esposte e un confronto immediato con le rappresentanze di categoria. Alla Regione Calabria chiediamo di assumere un ruolo attivo, facendo sentire la propria voce nelle sedi istituzionali a tutela del sistema produttivo regionale».

«La Calabria non chiede privilegi, ma pari dignità. Siamo al fianco di chi lavora ogni giorno per garantire beni e servizi essenziali. Senza imprese sostenibili e senza risposte politiche, a fermarsi non sono solo i camion: è il futuro della nostra regione».

Francesca Ferrarelli e Mariachiara Chiodo

Partito Democratico – Catanzaro