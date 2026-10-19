«Il Ministero della Cultura ha stanziato un finanziamento di 800 mila euro per un importante intervento di restauro della Basilica dell’Immacolata Concezione di Catanzaro, nell’ambito del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” per le annualità 2025-2027. Si tratta di un risultato di grande valore per la nostra città, che consentirà di intervenire su uno dei suoi monumenti più rappresentativi, un luogo di fede e di devozione profondamente legato alla storia e all'identità della comunità catanzarese. Un intervento che ho sostenuto con convinzione, nella consapevolezza dell'importanza di salvaguardare un patrimonio religioso, storico e artistico di straordinario valore».

È quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI), commentando l’inserimento dell’intervento sulla Basilica dell’Immacolata nel programma di finanziamenti approvato con decreto interministeriale del 30 settembre 2026.

«Le risorse stanziate consentiranno alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, beneficiaria del finanziamento, di realizzare un intervento di particolare rilevanza, che prevede il riposizionamento della copertura della Basilica, la riduzione dei carichi sulla muratura portante e il recupero delle superfici architettoniche decorate. Opere fondamentali per la conservazione e la tutela di un edificio che rappresenta un punto di riferimento religioso e culturale per l'intera città. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al ministro della Cultura Alessandro Giuli per l'attenzione dimostrata nei confronti di Catanzaro e per aver accolto l'importanza di questo intervento, inserendolo tra i grandi progetti nazionali di tutela del patrimonio culturale. Un risultato raggiunto anche grazie alla proficua collaborazione con l’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, monsignor Claudio Maniago, e al lavoro svolto dalla soprintendente Stefania Argenti, ai quali va il mio ringraziamento».