Gli uffici torneranno a essere operativi, anche al servizio dell’utenza, a partire da venerdì 16 ottobre
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Il settore Igiene Ambientale informa la cittadinanza che gli uffici resteranno chiusi al pubblico nelle giornate di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre 2026 per consentire le operazioni di trasloco dal palazzo "ex Catasto" in via Jannoni 91 alla nuova sede di via Vittorio Pugliese n.30 al 5° piano del palazzo “Scaccomatto”. Gli uffici torneranno a essere operativi, anche al servizio dell’utenza, a partire da venerdì 16 ottobre 2026, presso la nuova ubicazione. Il Settore Igiene Ambientale si scusa per il disagio e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.